CHP Manavgat Kadın Kolları Başkanı Dilşad Taş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı Ziyaret Etti

Güncel

(ANTALYA) - CHP Manavgat Kadın Kolları Başkanı Dilşad Taş ve beraberindekiler, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret ederek, seçim başarısı dolayısıyla kendisini tebrik etti.

CHP Kadın Kolları heyeti, Başkan Kara'yı ziyaret ederek kendisine desteklerinin devam edeceğini belirtti. Manavgat'ta katılımcı yönetim anlayışının hakim olacağını belirten Kara ise halka verdiği sözleri sırasıyla yerine getireceğinin sözünü verdi. Kara, şöyle konuştu:

"Manavgat'ımıza 'Halkçı Belediyecilik' ilkesiyle hizmet etme adına çıkmış olduğumuz bu onurlu yolda kadınlarımız bizlere her zaman destek oldu. Onları bizim diğer yarımız. Kent yönetiminde hep birlikte olacağız. Manavgat'ımıza hep birlikte hizmet edeceğiz. Billboardlarda benim resmimi değil kentimize yaptığımız hizmetlerimizi göreceksiniz. Ortak akılla yapacağımız çalışmalarla billboardlarda hep birlikte yer alacağız. Manavgat'ta olumlu anlamda değişimler olacak ve bunu da birlikte yapacağız. Halkımıza 'Biz biriz ve birlikteyiz' dedik. Göreve sürecimizde bu ilkelere bağlı kalacağız. Tüm kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."