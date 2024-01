CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper: "13 Ocak\'ta, Manisa\'da Genel Başkanımız Özgür Özel\'in de Katılacağı Bir Aday Tanıtım Toplantısı Yapacağız"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "13 Ocak tarihinde ilimizde büyükşehir belediyesi olmak üzere tüm belediye başkan adaylarımızın katılacağı, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de katılacağı bir aday tanıtım toplantısı yapacağız" dedi. Özalper, Yunusemre Belediye Başkan adayının ön seçimle belirlendiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan ön seçimde, anket sonrası birbirine çok yakın iki adayımız ön seçime girdiler. Semih Balaban ve Devrim Balı ön seçime katıldılar. Ön seçimde sandıktan çıkan önceki İl Başkanımız Semih Balaban'ı tebrik ediyorum. Kamuoyunda birkaç gündür doğru olmayan birtakım iddialarla karşı karşıya kaldık. Genel Başkanımız Özgür Özel'in desteklediği adayın kaybettiği gibi mesnetsiz yorumlarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yorumları yapanlar bilsin ki biz biriz ve beraberiz. Biz birlik, beraberlik, barış içerisinde hep birlikte CHP'nin altı oklu bayrağını bütün belediyelerimize dikebilmek için canla başla çalışacağız" diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, bugün il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına; CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, CHP Yunusemre Belediye Başkan Aday Adayı Semih Balaban, CHP Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Av. Mert Özkösemen katıldı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta sonu yapılan ön seçimde, anket sonrası birbirine çok yakın iki adayımız ön seçime girdiler. Semih Balaban ve Devrim Balı ön seçime katıldılar. Sandığın ne kadar önemli olduğunu ön seçimde bir kez daha gördük. Ön seçimde sandıktan çıkan önceki İl Başkanımız Semih Balaban'ı tebrik ediyorum. Kamuoyunda birkaç gündür doğru olmayan birtakım iddialarla karşı karşıya kaldık. Hem yerel hem de ulusal basında farklı yorumlara sebep olan çeşitli bilgiler yer alıyor. Genel Başkanımız Özgür Özel'in desteklediği adayın kaybettiği gibi mesnetsiz yorumlarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yorumları yapanlar bilsin ki biz biriz ve beraberiz. Biz birlik, beraberlik, barış içerisinde hep birlikte CHP'nin altı oklu bayrağını bütün belediyelerimize dikebilmek için canla başla çalışacağız. Birlikte ve beraber en iyisini yapacağız.

"13 OCAK'TA, MANİSA'DA GENEL BAŞKANIMIZIN KATILACAĞI BİR ADAY TANITIM TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Aramızda asla ve asla aday destekleme veya herhangi bir adaya daha fazla ilgi gösterme gibi bir durum olmadı, olmayacak da. Bu konuda her zaman tarafsız kaldık. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere, il başkanlığı, il yöneticilerimiz olarak tarafsızlığımızı sonuna kadar koruduk. Çünkü bizim için asıl olan şey kavgaları bitirip hep birlikte yol alabilmek. Asıl amacımız başta büyükşehir olmak üzere, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerimize partimizin bayrağını dikebilmek. Büyükşehir olmak üzere ilçe belediyelerimizin hak ettiği şekilde yönetilmesini sağlamak istiyoruz. Biz, Manisa olarak artık Türkiye'nin en pahalı suyunu içmek istemiyoruz. Manisa ile ilgili çok güzel projelerimiz var ve bu projelerimizi en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. 13 Ocak tarihinde ilimizde büyükşehir belediyesi olmak üzere tüm belediye başkan adaylarımızın katılacağı, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de katılacağı bir aday tanıtım toplantısı yapacağız."

"GENEL BAŞKANIM ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE ÇOK İNCE ELEDİ VE SIK DOKUDU"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ise şöyle konuştu:

"Bizim birlik ve beraberliğimize CHP olarak dışarıdan herhangi bir kimsenin yorum yapması bizi oldukça üzüyor. Artık adaylarımızla birlikte, hep birlikte beraberlik içinde sahadayız. Genel Başkanım aday belirleme sürecinde çok ince eledi ve sık dokudu. Genel Başkanımızın ilk günden, '7 farklı anket şirketiyle anketler yapılacak. Bu anketlerde birbirine yakın çıkan adaylar olursa ve bunlardan kadın olanı bizim adayımızdır. ya da birbirine yakın çıkan kişiler olursa bunları da örgütümüz içinde sandığa sokacağız' diye bir sözü vardı. Bunun tek amacı vardı, hem örgütün istediği hem halk tarafından kabul görmüş kazanacak adayın belirlenmesiydi. Bu ölçüde Şehzadeler ilçemizde, Gülşah Durbay; Yunusemre ilçemizde ise Semih Balaban belediye başkan adayımız oldu. Ama diğer aday adaylarımıza asla ne bir kırgınlık ne de bir küskünlük olacak. Olmaması için diğer aday adaylarımızla el birliğiyle yürüyoruz. Salihli ilçemizde de Mazlum Nurlu örgütümüz tarafından belediye başkan adayı olarak belirlendi.

"YÜZDE 48 OYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ KAZANACAĞIZ"

Biz bu seçimi kazanmak istiyoruz. Bu seçimi kazanacak tüm güce sahibiz. Şunu bilsinler ki bu seçimlerde hiç olmadığı kadar birlikteyiz. Parti içindeki küskünlükler hiç olmadığı kadar minimum seviyede. Herkes birlikte ve el ele. Kazanmak için gücümüzü, örgütümüzün birliğinden alacağız. 17 ilçemizdeki belediye başkan adaylarımız hem parti örgütümüz hem halkımız tarafından doğru olarak belirlenmiş adaylar. Biz ilçelerde de çok güçlüyüz. Biz yüzde 48 oyla büyükşehir belediyesini kazanacağız. Bu konuda önce adaylarımız, sonra örgütümüz ve ardından halkımızla birlikte hareket edeceğiz. Ben büyükşehir belediye başkan adayı olarak Manisa Merkez ve gerekse ilçelerimizdeki bütün sorunları biliyorum. Bu sorunların çözümlerini de biliyorum. Önümüzdeki günlerde bu sorunların çözümlerine yönelik projelerimi kamuoyuyla paylaşacağım. Manisa'nın kangren olan yaralarına çözüm olan projelerimizi halkımızla paylaşacağım. Biz halkın her yerinde ve her kesimindeyiz. Halkımızın sorunları, dertleri bizim sorunumuz ve derdimizdir. İnsanlara dokundukça ve kendimizi anlattıkça kar topunun büyüyeceğine inanıyoruz.

"CENGİZ ERGÜN'ÜN ÇOK ZORLU BİR RAKİP OLDUĞUNA İNANMIYORUM. HALKTAN KOPUK BİR KİŞİ, ZORLU BİR RAKİP OLAMAZ"

31 Mart akşamı, başta büyükşehir olmak üzere ilçelerimizde halkın güven oyunu alarak bu emanet koltuğu 5 yıllığına taşıyacak kişiler olarak Manisa'da yeni bir dönem başlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Birlik ve beraberliğimizde asla sıkıntımız yok. Bizim şu anki gücümüzü görenler, sanki parti içerisinde bir sıkıntı varmış gibi dedikodu yaymaktan artık vazgeçsinler. Biz bu dedikodulara asla izin vermeyeceğiz. Cengiz Ergün'ün çok zorlu bir rakip olduğuna inanmıyorum. Halktan kopuk bir kişi, zorlu bir rakip olamaz. Belediye demek, halk demektir. Ben öncelikle halk için çalışacağım, halkımla birlikte olacağım. Manisa'da yaşayan herkes benim paydaşımdır. Tarihin bu kadar içerisinde olan Manisa'nın turizmden nasıl nasibini almadığını anlayamıyoruz. Bunun nedeni, turizm için kaygılanmayan bir başkandır. Manisa'ya yeni bir başkan gerekiyor, güçlü Manisa'yı birlikte yaratmamız gerekiyor."

"ŞEHZADELER, TÜRKİYE'DE MERKEZ İLÇE OLUP GÖÇ VEREN, NÜFUSU AZALAN TEK İLÇE"

Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay ise şunları söyledi:

"Biz parti içinde hiç olmadığı kadar birbirimizle kenetlenmiş durumdayız. Başarıyı yakalayacağımıza olan inancımız sonsuz. Parti içindeki yarışları, demokrasiyi işletme sistemimizi kavga gibi, sıkıntılar gibi yansıtmak en basit tabirle fırsatçılıktır. Bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Biz partimizin gücüyle birbirimize olan bağlılığımızla, kenetlenmemizle CHP'nin bayrağını hem Şehzadeler'de hem Yunusemre'de hem de büyükşehirde kesinlikle dalgalandıracağız. Şehzadeler aslında Manisa'nın simgesi olan, kalbi olan bir ilçe ve gerektiği gibi yönetilmiyor. Türkiye'de merkez ilçe olup göç veren, nüfusu azalan tek ilçe aynı zamanda. Hepimiz için büyük bir kayıp. Şehzadeler tarihiyle, verimli tarım arazileriyle çok değerli. Fakat çöp, okul öncesi eğitim desteği, bakımlı park bahçe gibi en basit belediye hizmetleri bile maalesef karşılanamaz durumda. Halkın bu konudaki memnuniyetsizliği Şehzadeler Belediyesi'nin bile araştırmalarında görülmekte. Biz hem belediyenin yapması gereken orta düzeydeki işleri yapıp üzerine Şehzadeler'e değer katacağız. Türkiye'de bu kötü namını da göç veren merkez ilçe olmasından kurtaracağız. Şehzadeler artık çok güzel işlerle anılacak."

"GENEL BAŞKANIMIZ ONA MUHALEFET ETMEMİZE RAĞMEN SALİHLİ'DE VE YUNUSEMRE'DE SANDIĞI KOYDUYSA BU, ONUN DEMOKRATLIĞININ GÖSTERGESİDİR"

Yunusemre Belediye Başkan Aday Adayı Semih Balaban, şu ifadeleri kullandı:

"CHP diğer partilerden farklıdır. CHP'de parti içi yarışlar olur, tek adam zihniyeti yoktur. AKP'deki gibi, şunu işaret edilip adaylıktan kimse çekilmez. Bu partide herkes, her yere aday olabilir. Ama CHP'de bir kültür vardır, sandıktan kim çıkıyorsa başımızın tacıdır. Biz Ferdi Başkanım ile yarıştık, Parti içi demokrasinin gereği sandıktan çıktı, olay bizim için bitti. Kendisini kutladım. Aynı şekilde Genel Başkanımız Özgür Özel de 4 Kasım'da sandıktan çıkmıştır, olay bitmiştir. Bu her türlü tartışmaya kapalıdır. Bu konuda da bizim aleyhte en küçük bir beyanımız ne sosyal medyada ne başka bir mecrada olmuştur, bundan sonra da olmayacaktır. Genel Başkanımız biz ona muhalefet etmemize rağmen Salihli'de ve Yunusemre'de sandığı koyduysa bu, onun demokratlığının göstergesidir. Yetki onda, açık söylüyorum, ben hep açık oldum. İstese atamayı yapabilirdi. Salihli'de de yapabilirdi burada da yapabilirdi. Ama o doğrusunu yaptı ve Manisa'da çok büyük bir barış oldu. Artık Manisa'da en küçük bir sorun yok. Siyaseten, lafı eveleyip gevelemeden net söylüyorum: Genel Başkanımız gerek Manisa'da gerek Salihli'de gerek Yunusemre'de ön seçim kararı alarak çok doğru bir işe imza atmıştır. Bu da onun demokratlığının göstergesi olmuştur. Bu seçim sürecinde ne İlksen Hanım, ne Ferdi Bey ne de Genel Başkanımız Özgür Özel taraf değildi, herkese eşit mesafedeydi.

"90 GÜN SONRA MANİSA'NIN HER YERİNDE, HALK İKTİDARININ SİMGELERİNİ GÖRECEKSİNİZ"

Bundan sonra bize düşen tek bir görev var, benim seçilmemden daha önemli bir şey var: 'Bir oy Semih Balaban'a bir oy Ferdi Zeyrek'e' diyeceğiz. Bütün çalışmalarımızı da bu şekilde yapacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bundan sonra bizim tek bir hedefimiz var, yıllardır yanlış yönetilen Büyükşehir, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerindeki yanlış yönetimi değiştirip halkın iktidarını kurmaktır. Yunusemre Belediye Başkanı görevini halk bize verdiğinde, halk yönetimde doğrudan söz sahibi olacak. Her mahallede halk meclisleri kuracağız, belediyeyi halkımız yönetecek. Halkın söz, yetki, karar ve iktidarda olduğu bir Yunusemre Belediyesi'ni inşa edeceğiz. Birlikten dirlik olur, ortak akıldan da başarı olur. CHP Manisa'da çok büyük bir barış vardır, bu barış çok büyük bir başarıyı getirecektir. İlksen Hanım, Ferdi Bey ve Genel Başkanımız Özgür Özel bize bir adım attı, biz de onlara üç adım atmakta kararlıyız. 90 gün sonra Manisa'nın her yerinde, halk iktidarının simgelerini göreceksiniz. Hiçbir AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, DEM Partiliyi de ayırt etmeyeceğiz. Her seçmen bizim için baş tacıdır. Kimse korkmasın, hiç kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayacağız. Halk, sadece CHP'lilerden oluşmuyor, her partili halktır."