CHP, Millet İradesine Sahip Çıkıyor

(İSTANBUL) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Direncimiz azalmadan, inancımız eksilmeden devam ediyoruz. İlk başladığımızda 'Nasıl devam ettirecekler?' diyorlardı, Saraçhane'den sonra biter sanıyorlardı. Her gün yeni bir eylemle Türkiye'nin sesi olmaya, millet iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

CHP, Ataşehir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde ANKA Haber Ajansına konuşan Ağbaba, şunları söyledi:

"İstanbul en soğuk günlerinden birini yaşıyor; kar da yağıyor ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mart darbesinden sonra dimdik ayakta. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, meydanlar da ayakta. Herkes kuşkuyla yaklaşıyordu. '39 miting nasıl olur?' diyorlardı. Ama gördüğünüz gibi meydan dolu ve vatandaş, millet iradesine sahip çıkıyor. Eylemlere geliyor. En başından beri Cumhuriyet Halk Partisi, herhalde Türkiye siyasetinin görmediği bir şey yaptı. Direncimiz azalmadan, inancımız eksilmeden devam ediyoruz. İlk başladığımızda 'Nasıl devam ettirecekler?' diyorlardı; Saraçhane'den sonra biter sanıyorlardı. Ama gördüğünüz gibi her gün yeni bir eylemle Türkiye'nin sesi olmaya, millet iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz."