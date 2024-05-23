CHP Milletvekili: 2013-2024 Yılları Arasında En Az 2.500 Genç İş Cinayetine Kurban Gitti - Son Dakika
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CHP Milletvekili: 2013-2024 Yılları Arasında En Az 2.500 Genç İş Cinayetine Kurban Gitti

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de genç işsizliğin artması ve genç işçi ölümleri konusunda açıklama yaparak, AKP iktidarının uyguladığı politikaların gençlerin geleceğini çaldığını belirtti. İlgezdi, 2013-2024 yılları arasında en az 2.500 gencin iş cinayetine kurban gittiğini ifade etti ve çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılmasının iktidarın sorumluluğu olduğunu vurguladı.

23.05.2024 10:41
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2013-2024 yılları arasında en az 2 bin 500 gencin iş cinayetine kurban gittiğini bildirdi. İlgezdi, AKP iktidarının uyguladığı tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikaların gençlerin geleceğini çaldığını vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de ekonomik kriz nedeniyle genç işsizliğin artması ve genç işçi ölümleri konusunda  açıklama yaptı. Gençlerin sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi, okuması, çalışması gerekirken yoksulluk, şiddet ve iş cinayetleri sarmalında yitip gittiğini belirten İlgezdi, "AKP iktidarının uyguladığı tarım, sanayi, eğitim ve sosyal politikalar gençlerin geleceğini çaldı. Derinleşen ekonomik kriz gençlerimizi okurken çalışma ve hatta çalışmak için okulu bırakmak mecburiyetinde bıraktı. Çalışma hayatında olan insanımızın güvencesiz, gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığını acı şekilde tecrübe ettik ve maalesef etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgezdi, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki gençlerimizin neredeyse yüzde 93'ü yaşamak için çalışmak mecburiyetinde. Yaşamak için çalışan gençlerimiz çalışırken yaşamlarını yitiriyor. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliği, moto-kurye olarak yaşam mücadelesi veren gençlerimize yapılan siparişi erken teslim etme baskısı, belki de bir suçlunun acımasızlığı ile yitip giden binlerce genç, bu çocuklar bizim geleceğimiz, bizim çocuklarımız. 2013 ve 2024 yılının ilk dört ayında 'en az' 2500 gencimiz iş cinayetine kurban gitti. Yıllara göre iş cinayetinde kaybettiğimiz genç işçi sayısı; 2013 yılında 193, 2014 yılında 226, 2015 yılında 222, 2016 yılında 233, 2017 yılında 232, 2018 yılında 225, 2019 yılında 206, 2020 yılında 202, 2021 yılında 174, 2022 yılında 252, 2023 yılında 260 ve 2024 yılının ilk dört ayında en az 75 gencimizi yitirdik. Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılması, kontrol ve takibi iktidarın sorumluluğudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıkların bütüncül politikalar oluşturması bir mecburiyettir."

CHP Milletvekili: 2013-2024 Yılları Arasında En Az 2.500 Genç İş Cinayetine Kurban Gitti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: 2013-2024 Yılları Arasında En Az 2.500 Genç İş Cinayetine Kurban Gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili: 2013-2024 Yılları Arasında En Az 2.500 Genç İş Cinayetine Kurban Gitti - Son Dakika
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