CHP Milletvekili Açıkel, Silivri Cezaevi'nde Hukuksuzlukları Kınadı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Açıkel, Silivri Cezaevi'nde Hukuksuzlukları Kınadı

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Silivri Cezaevi'nde muhalefet temsilcilerini ziyaret ederek, haksız tutuklamalara dikkat çekti ve demokrasi için dayanışma çağrısında bulundu.

11.02.2025 10:54  Güncelleme: 11:22
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, " Silivri Cezaevi, muhalefetin neredeyse nöbetleşe hapishane tecrübesi deneyimlediği bir yere dönüştü. Bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun, bu gerekçesiz biçimde Türkiye'nin demokratlarını ve muhalefetini susturma çabasının en yoğunluk kazandığı bu günlerde, Türkiye'nin tüm demokratlarının, tüm vatanseverlerinin dayanışma içerisinde olması gereken bir dönemdeyiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Gezi Davası'ndan cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, tutuklanan ve görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, TİP Milletvekili Can Atalay, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Osman Kavala'yı, bulundukları cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Açıkel, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Türkiye'ye giydirdiği deli gömleğininin en önemli kurumlarından birisi olan Silivri Marmara Cezaevi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin farklı partilerinden, farklı kurumlarından, gazete ve televizyonlarından, hukuksuz yere hapis edilen otoriterlik mağduru çok sayıda demokrat dostumuzu ziyaret ettik. Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, TİP Milletvekili Can Atalay, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osman Kavala, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ve şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı selamlama imkanı bulduk.

"Muhalefet siyasetinin büyütülmesi noktasında selamlarını ilettiler"

Silivri Cezaevi, muhalefetin neredeyse nöbetleşe hapishane tecrübesi deneyimlediği bir yere dönüştü. Bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun, bu gerekçesiz biçimde Türkiye'nin demokratlarını ve muhalefetini susturma çabasının en yoğunluk kazandığı bu günlerde, Türkiye'nin tüm demokratlarının, tüm vatanseverlerinin dayanışma içerisinde olması gereken bir dönemdeyiz. İçeride haksız bir şekilde tutulan çok sayıda dostumuz, milletvekilimiz, belediye başkanımız, gazeteciler ve parti başkanları, ayrım gözetmeksizin Türkiye'nin aydınlığa çıkacak yolunun demokrasi ortak paydasında ülkemizin 86 milyon yurttaşını kucaklayacak bir muhalefet siyasetinin büyütülmesi noktasında tüm kamuoyuna selamlarını ilettiler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Açıkel, Silivri Cezaevi'nde Hukuksuzlukları Kınadı - Son Dakika

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