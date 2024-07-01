CHP Milletvekili: AKP İktidarı Cezaevlerini Hak İhlali Evlerine Dönüştürdü - Son Dakika
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CHP Milletvekili: AKP İktidarı Cezaevlerini Hak İhlali Evlerine Dönüştürdü

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İHD'nin 2023 yılı Cezaevleri Hak ihlali raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, AKP iktidarının adaleti yok ettiğini ve cezaevlerini hak ihlali evlerine dönüştürdüğünü belirtti. Rapora göre, 2023 yılında Türkiye'deki 147 cezaevinde en az 23 bin 899 hak ihlali yaşandığı ifade edildi. İlgezdi, raporda yer alan darp, tehdit, hakaret, çıplak arama, ağız içi arama gibi ihlallerin yanı sıra iletişim ve haberleşme hakkının da ihlal edildiğini vurguladı. Ayrıca, cezaevlerinde bulunan kadın ve çocuk tutukluların sağlık haklarının engellendiğini ve mahremiyetin ortadan kalktığını da belirtti.

01.07.2024 14:50
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkez Hapishaneler Komisyonu'nun 2023 yılı Cezaevleri Hak ihlali raporuna ilişkin, "Orta Çağ'da bile mahkumlar daha insanca muamele görmüştür. AKP iktidarı adaleti yok etti, cezaevlerini de hak ihlali evlerine dönüştürdü" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı açıklamada, İHD Merkez Hapishaneler Komisyonu'nun 2023 yıllı cezaevleri hak ihlali raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılında Türkiye'deki 51 kentte bulunan 6'sı açık olmak üzere toplam 147 cezaevi ile ilgili oluşturulan rapora göre en az 23 bin 899 hak ihlali yaşandığını aktaran İlgezdi, hak ihlallerinin gün geçtikçe arttığını belirtti.

2023 yıllında 19 yeni cezaevi açıldığını, bu yıl ise 12 cezaevi açılmasının planlandığını ifade eden İlgezdi, "Bu gelişmelerden hareketle AKP iktidarının insanları hapsetme üzerine bir gelecek planladığı anlaşılmakta. 147 cezaevinde bu kadar yüksek ihlal olduğu düşünüldüğünde, şu an açık bulunan 403 cezaevinde yaşanan ihlaller tespitin iki katından fazla olacağı açıktır" diye konuştu.

Hak ihlalleri arasında 772'sinin darp, tehdit ve hakaret, 175'inin çıplak arama, 567'sinin ağız içi arama, 252'sinin ayakta sayım, 240'ının havalandırma hakkının engellenmesi olarak öne çıktığını aktaran İlgezdi, sosyal aktivitelerin engellenmesine ilişkin ise 2 bin 246 iletişim ve haberleşme hakkı ihlali yaşandığını kaydetti. İlgezdi, "Orta Çağ'da bile mahkumlar daha insanca muamele görmüştür. AKP iktidarı adaleti yok etti, cezaevlerini de hak ihlali evlerine dönüştürdü" dedi.

Cezaevlerinde 13 bin 819 kadın tutuklunun yanı sıra 2 bin 983 çocuk tutuklunun olduğunu belirten İlgezdi, "Kadın mahkumların sağlık hakları engellenmiş durumda maalesef. Hijyen ve temizlik malzemelerinin verilmemesi, sıcak suya ve temiz suya erişim problemleri de yaşandığını da mahkumların yakınları belirtiyor. Kadın mahkumların yaşam alanlarında bulunan kameralar da mahremiyeti ortadan kaldırıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: AKP İktidarı Cezaevlerini Hak İhlali Evlerine Dönüştürdü - Son Dakika

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