CHP Milletvekili: Alibaba'ya 20 Milyarlık İndirim, Emekliye Zam İçin Kaynak Yok

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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ticaret ile ilgili kanun teklifinde " Alibaba'nın lisans bedelinde 20 milyar liralık indirim düzenlemesi" yer aldığını belirterek, "Emekliye zam için kaynak var mı yok mu? Bu düzenleme ile 20 milyarlık bir gelirden vazgeçeceğiz. Esasında kaynak var ancak adamına göre kaynak var, herkese kaynak yok. Kime kaynak var? Mesela, Alibaba'ya var ancak emekli hacı babaya kaynak yok" diye konuştu.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Genel Kurul'da görüşülmekte olan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin" görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, önceki gün Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine değindi.

Bakırlıoğlu, "Orada dünya devi Alibaba'ya özel bir adrese teslim bir düzenleme yapıldı. Buna göre Alibaba'nın lisans bedelinde 20 milyar liralık bir indirim gerçekleşmesi ön görülüyor. Yani bizler elimizi kolumuzu kaldırıp indirerek 20 milyarlık bir gelirden vazgeçmiş olacağız. Emekliye zam için kaynak var mı yok mu? Bu düzenleme ile 20 milyarlık bir gelirden vazgeçeceğiz. Esasında kaynak var ancak adamına göre kaynak var, herkese kaynak yok. Kime kaynak var? Mesela, Alibaba'ya var ancak emekli hacı babaya kaynak yok" diye konuştu.

"Gıda enflasyonu yüzde 71 diyorsunuz; emekliye yüzde 25 zam yapıyorsunuz"

Konuşmasında emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkat çeken Bakırloğlu "Kamuoyunun son günlerde en çok tartıştığı konulardan bir tanesi, en düşük emekli maaşı. Görüştüğümüz kanun teklifinde de bununla ilgili bir düzenleme var" dedi.

"En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılıyor; artış yüzde 25, bütçeye maliyeti 33 milyar lira ve bu artıştan da 3 milyon 700 bin emeklimiz faydalanacak. Peki, emeklimiz aldığı bu 12 bin 500 liralık maaşı nerelere harcıyor" diyen Bakırlıoğlu, TÜİK'e göre emeklilerin maaşlarının yüzde 29'unu gıdaya, yüzde 32'sini konut ve kiraya, yüzde 14'ünü de ulaştırmaya harcadığını anlattı. Bakırlıoğlu, "Şimdi 'Gıda enflasyonu yüzde 71' diyorsunuz, öbür taraftan da emekliye yüzde 25 zam yapıyorsunuz. O zaman soruyoruz, bu hak mıdır, reva mıdır" ifadelerini kullandı.

"Emekliye verdiğiniz zam kira artışına yetmiyor"

TÜİK'e göre Türkiye'de ortalama ev kirasının 5 bin 850 lira olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, "12 bin 500 bin lira maaş alan bir emekli gitsin, 5 bin 850 liralık bir evde otursun, temmuz ayında da kira artışı gelsin. Şimdi biz temmuz ayında 10 bin liralık maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıyoruz, artış 2 bin 500 lira. Devlet ne diyor? 'Kira artışı yüzde 65 olacak' diyor. 5 bin 850 liranın yüzde 65'i, 3 bin 800 lira yapıyor. Yani, bizim emeklimize vermiş olduğumuz artış, zam vermiş olduğumuz kira artışını bile karşılamıyor. Yine soruyorum bu hak mıdır, reva mıdır?" ifadelerini kulllandı.