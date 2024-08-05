CHP Milletvekili Aşkın Genç: Enflasyon Yüzde 100'ün Üzerinde - Son Dakika
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CHP Milletvekili Aşkın Genç: Enflasyon Yüzde 100'ün Üzerinde

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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, gerçek enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğunu belirterek, iktidarı enflasyonu düşürmek için çözüm üretmeye davet etti.

05.08.2024 12:40
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç,  TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin, " Recep Tayyip Erdoğan'ı Üzmeyen İstatistik Kurumu, yüzde 62 açıkladı diye enflasyon yüzde 62 mi? Her yerde hissedilen rakam yüzde 100'ün üzerinde. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, vatandaşlarımız şikayetçi. Enflasyon canavarını düşürmek için ne gerekirse bir an önce yapılmalı" dedi.

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise, temmuz ayında enflasyon yüzde 5,91 artarken, yıllık enflasyon yüzde 100,88 olarak hesaplandı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, gerçek enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğunu belirtti. Genç, şunları kaydetti:

"Bu sabah yine TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Onların dediğine göre Türkiye'de enflasyon yüzde 62, ENAG'ın açıklamalarına göre yüzde 100'ü aşan bir enflasyon var. Bugün İncesu ilçemizde sabahtan beri çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla, esnafımızla görüşüyoruz, ziraat odasını, esnaf odasını ziyaret ettik.TÜİK, Recep Tayyip Erdoğan'ı Üzmeyen İstatistik Kurumu, yüzde 62 açıkladı diye enflasyon yüzde 62 mi? Her yerde hissedilen rakam yüzde 100'ün üzerinde. Esnaflarımız, çiftçilerimiz, vatandaşlarımız şikayetçi. Bu konuda biz, iktidarı hızla çözüm üretmeye davet ediyoruz. Bu enflasyon canavarını düşürmek için ne gerekirse bir an önce yapmalarını tavsiye ediyoruz."

CHP Milletvekili Aşkın Genç: Enflasyon Yüzde 100\'ün Üzerinde
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç: Enflasyon Yüzde 100'ün Üzerinde - Son Dakika

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