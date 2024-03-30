CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye\'de AFAD kolisi dağıtımına tepki gösterdi

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilisi olmayan kişilerin AFAD kolisi dağıtmasına, "Telefonla, talimatla olmaz. Bununla ilgili elinizde belgeniz var mı? Sözle olmaz. Burada AFAD kolilerini görüyorsunuz, Osmaniye'de AFAD yetkilileri olmadan dağıtıma çıkartılıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.
CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de AFAD görevlisi olmayanların AFAD kolisi dağıtmasına tepki gösterdi. Kolilerin bulunduğu deponun görüntülenmesine tepki gösteren kişiler, "Biz gavur vatandaşına mı dağıtıyoruz? Kendi vatandaşımıza dağıtıyoruz. Gelin beraber dağıtalım" ifadelerini kullandı. Kaya ise, "Telefonla, talimatla olmaz. Bununla ilgili elinizde belgeniz var mı? Sözle olmaz. Burada AFAD kolilerini görüyorsunuz, Osmaniye'de AFAD yetkilileri olmadan dağıtıma çıkartılıyor" dedi.
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