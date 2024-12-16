CHP Milletvekili Ateş'ten Bakan Şimşek'e Eleştiri

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(TBMM) -CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bakan Şimşek'e tepki gösterdi. Ateş, "Göreve geldiğinizde enflasyon yüzde 39'du. Şu anda yüzde 47. Fiyat artışları hız kesmiyor. 'Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak' dediniz, gücünüz zengine yetmedi" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda; Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, şunları söyledi:

"İktidar yaklaşık 1.5 senedir bir enflasyonu düşürme programı uyguluyor. CHP ekonomi takımı olarak kentlere ziyaretler düzenliyoruz. Size bir haberim var maalesef durum hiç iyi değil. Program kör topal çalışmakta. Göreve geldiğinizde enflasyon yüzde 39'du. Şu anda yüzde 47. Fiyat artışları hız kesmiyor. 'Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak' dediniz, gücünüz zengine yetmedi. Cari açık düşüyor diye övünüyorsunuz. Cari açık üretim yavaşladığı için düşüyor. Sanayi üretimi düştükce cari açık fazla veriyor. Ülke sanayisinin selasını okuyorsunuz sayın Bakan. Yüksek faiz ve kredi kısıtlamalarıyla ekonomiyi felç etmiş durumdasınız.

'Yasal takibe düşen kredi kartları borçları 51 milyar lirayı aştı'

Bu arada en iyi bildiğiniz şeyi yapmaya devam ediyorsunuz. Nedir o? Borçlanmayı arttırmak. 2009 yılında Bakan olarak göreve başladığınızda Türkiye'nin toplam brüt dış borcu 275 milyar dolardı. 2015'te görevden ayrıldığınızda bu rakam 403 milyar dolara ulaştı. Yeni dönemin başında brüt dış borç 476 milyar dolardı. 2024 yılı çeyreği itibariyle 512 milyar dolar. Dış borcu sadece bir senede 36 milyar dolar arttırdınız. Sayın Bakan, yüksek faiz üretimi öldürüyor. Ülke ekonomisi dış borçlanmanın kolaylaşmasıyla övünmemeli. Çünkü bu durum sanayileşmeye, nitelikli istihdamın azalmasına ve gençlerimizin yurt dışına kaçmasına sebep oluyor. Sadece kamunun ve özel sektörün borçları artmıyor. Halkımız da borç batağı içerisinde. Yasal takibe düşen tüketici kredi borçları 54 milyar lira. Yasal takibe düşen kredi kartları borçları 51 milyar lirayı aştı."

CHP'li Nalbantoğlu: Denetim standartları sürekli değiştiği için bunların takibi ciddi bir zaman almaktadır

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ise Kamu Gözetimi Kurumu faaliyetleri üzerine, şu ifadeleri kullandı: "Kamu Gözetimi Kurumu üzerine görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda yayınlanmış dört tane muhasebe standarttı bulunuyor. Her standarttın mali tablo formatı birbirine benzemekle birlikte, farklılıkları da bulunmaktadır. Bu tablolar mutlaka tek bir format altında toplanmalıdır. Tüm denetçiler birden çok mali format bulmak ve uygulamak zorundadır. Vergilerin hesaplanması ve standartlarla kayda geçirilmesi uyumlu bir hale getirilmek zorundadır. Maalesef bu konuda her hangi bir çaba yoktur. Denetim standartları sürekli değiştiği için bunların takibi ciddi bir zaman almaktadır. Kamu Gözetim Kurumu bu yıl enflasyon uygulama rehberini yayınlamakta ve eğitimleri yapmakta geç kalmış ve toplam enflasyon rehberini üç kez revize etmiştir. Sürdürülebilir denetim mevzusu da aynı durumdadır."