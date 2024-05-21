CHP Milletvekili Bakırlıoğlu, Gördes'teki maden genişletmesine karşı eyleme destek verdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bakırlıoğlu, Gördes'teki maden genişletmesine karşı eyleme destek verdi

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Gördes ilçesindeki Kalemoğlu köyünde yurttaşların nikel madeni sahasının genişletilmesine karşı yapılan eyleme katılarak destek verdi. Bakırlıoğlu, ormanların yok edilmesine ve köylülerin su kaynaklarının zarar görmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

21.05.2024 11:34
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(ANKARA) -CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Gördes ilçesi Kalemoğlu köyünde yurttaşların nikel madeni sahasının genişletilmesine karşı yaptıkları eyleme katılarak destek verdi. Bakırlıoğlu, "Ormanlarımızdaki kıyıma 'dur' diyoruz. Çünkü maden işletme sahası genişletilmeye devam ederse; ormansız kalacağız" dedi.

Manisa'nın Gördes ilçesi Kelamoğlu köyünde yurttaşlar bölgedeki nikel madeni sahasının genişletilmesine karşı eylem yaptı. Eyleme, CHP Manisa Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da katıldı. Bakırlıoğlu, ormanların yok edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Maden işletmesinin köylünün kullandığı suya da zarar verdiğini kaydeden Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

"Ormanlar palet sanayisi için adeta doğranıyor. Elimizde kalan son ormana da maden şirketleri göz dikti. Onlara asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı sahaya tüm itirazlara rağmen nikel zenginleştirme tesisi kuruldu. Sülfürik asit ile çıkan cevher zenginleştiriliyor. Her gün 50 tanker dolusu sülfürik asit işletmeye geliyor. Bu madencilik faaliyetlerinin zaman içerisinde olumsuz etkileri gözükmeye başladı. Bilhassa bölgede sular etkilendi. Bölge köylüleri içme suyu olarak kullanamıyor.

Sülfürik asit ile maden zenginleştirme işlemi nedeniyle artık çıkan suları içemeyen köylüler, şimdi de madenin genişletilmesi durumu ile karşı karşıya kaldı. Maden için Kalemoğlu köyünün hemen yanında bulunan yüzlerce dekarlık orman sahasında sondaj çalışmaları başlatmak istiyorlar. Bu ormanlık alan aynı zamanda köyün su ihtiyacını karşılayan su kuyularını da içinde barındırıyor.

Bu işten zarar görecek olan köy sayısı toplamda 7 ormanlık alanda bulunan birçok endemik bitki de yok olma riski altında. Gördes- Akhisar arasında yer alan ormanlık alanda çok ciddi bir üretim baskısı var. Köylüler ormana direniş çadırı kurdular. Ormanlarımızdaki kıyıma 'dur' diyoruz. Çünkü maden işletme sahası genişletilmeye devam ederse; ormansız kalacağız."

CHP Milletvekili Bakırlıoğlu, Gördes\'teki maden genişletmesine karşı eyleme destek verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Bakırlıoğlu, Gördes'teki maden genişletmesine karşı eyleme destek verdi - Son Dakika

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