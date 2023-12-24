CHP Milletvekili Bingöl: Bize İki Perdeli Bir Tiyatro Oynatıyorlar

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, TBMM Genel Kurulu'nda; "Bize iki perdeli bir tiyatro oynatıyorlar. Birinci perdesi Plan Bütçe Komisyonu'nda, ikinci perdesi Genel Kurul'da. Bu parlamentoda çok nitelikli bütçe görüşmeleri olurdu. AK Partili arkadaşlar diyor ya 'Bizden önce demir yolu yoktu. Bizden önce traktör yoktu, buzdolabı yoktu' diyorlar. Bende o arkadaşlara şunu hatırlatayım, vallahi sizden önce bu parlamentoda çok nitelikli bütçeler hazırlanırdı. Bir defa bütçe disiplinine sonuna kadar riayet edilirdi. Ek bütçe yapılırdı, daha bütçe çıkmamış 2 trilyondan fazla açık var" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2022 Yılı Merkez Kesin Hesap Kanunu'nun 2. maddesi üzerinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, şunları söyledi:

"Bize iki perdeli bir tiyatro oynatıyorlar. Birinci perdesi Plan Bütçe Komisyonu'nda, ikinci perdesi Genel Kurul'da. Bu parlamentoda çok nitelikli bütçe görüşmeleri olurdu. AK Partili arkadaşlar diyor ya 'Bizden önce demir yolu yoktu. Bizden önce traktör yoktu, buzdolabı yoktu' diyorlar. Bende o arkadaşlara şunu hatırlatayım, vallahi sizden önce bu parlamentoda çok nitelikli bütçeler hazırlanırdı. Bir defa bütçe disiplinine sonuna kadar riayet edilirdi. Ek bütçe yapılırdı, daha bütçe çıkmamış 2 trilyondan fazla açık var.

Şimdi Plan ve Bütçe'den sonra burada da bir tane değişiklik yapılmadı, aynen geçti. Tarihe çok ciddi not düşecek bir takım olayalar geçti. Bunlardan bir tanesi milletvekili arkadaşımızın hayatını kaybetmesi. O sıralara vurmak o çirkin lafları etmenin sonucunda milletvekili arkadaşımız burada son nefesini verirken dahi 'Allah'ın gazabı' diyebilecek kadar çirkinleşti bu olay.

"MOTORİZE BİRLİK GİBİ KENDİSİ BİLE SÖYLEDİĞİNİ ANLAMIYOR"

Bir bakan buraya çıktı, gülüşerek bakanlığının bütçesini açıklıyor. Yahu motorize birlik gibi kendisi bile söylediğini anlamıyor. Hiçbirimiz bir şey anlamadık. Bir milletvekili Kürtçe bir kelime söylediğinde bununla ilgili hemen eleştiri yöneltiliyor. Vallahi o gün Meclis Başkanvekili, Osman Aşkın Bak'ın o konuşmasını çözümlemesi gerekirdi. Bir Allah'ın kulu anlamadı.

İlk kez parlamento tarihinde iktidar partisi kürsüyü işgal etti. Genel Kurul salonunu boşalttı... Mehmet Şimşek geldi. Yüzüne karşı söyleyecektim bunları. Bu kürsüye geldi pembe bir tablo rakamlara boğdu ve 'ceğiz' ile 'cağız' ile 21 yıldır leyleğin ömrü lak lakla geçer misali anlattı gitti. Ne çözdün 7 ayda bir şey söyle."