CHP Milletvekili Deniz Demir, Bitlis'te usulsüz yardım iddialarını Meclis gündemine taşıdı

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(ANKARA) -CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 31 Mart yerel seçimler öncesi Bitlis'in Mutki ilçesinde sosyal yardım alma şartlarını sağlamayan 122 kişiye seçim öncesi 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na aykırı olarak para aktarıldığını bildirdi. Demir, usulsüzlükleri bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşırken, CHP'nin Mutki ilçe teşkilatı da suç duyurusunda bulundu.

Deniz Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Bitlis'in Mutki ilçesinde AKP tarafından belirlenen 122 kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden para aktarıldıını bildirdi. Demir, yapılan bu işlem ile bin 500 seçmenin bulunduğu ilçede 122 aileye ayrıcalık tanınmasının seçimdeki dengeleri değiştirdiğini vurguladı.

CHP Mutki İlçe Başkanlığı'nın konuyla ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Demir, şunları kaydetti:

"FON AKP'NİN SEÇİM PROPAGANDASI HALİNE GELDİ"

"Bitlis'in Mutki İlçesi'nde yardım alma şartlarını sağlamayan 122 kişiye seçim öncesi 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na aykırı olarak para aktarılmış. Aktarılan bu para ve kişiler Mutki İlçe Başkanımız Evren Emre Yol tarafından tespit edilmiştir. Yapılan işlemle hem suç işlenmiş hem de seçime gölge düşürülmüştür.

1500 seçmenin bulunduğu ilçede 122 aileye ayrıcalık tanınması seçimdeki dengeleri değiştirmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere nakdi ve ayni yardım yapmak amacıyla kanunla kurulmuştur. Fon, kuruluş amacına ve kanuna aykırı olarak AK Parti'nin seçim fonu haline getirilmiştir. Seçimler demokrasimizin temel taşıdır. Ancak AK Parti elinde bulundurduğu kamu gücünü kullanarak adil bir seçim ortamı oluşmasını engellemiş, yardım fonları, İŞKUR vb. kamu kurum ve kuruluşları devreye sokulmuş ve demokrasimize leke sürülmüştür. İlçe Başkanlığımız gerekli şikayetleri yaparak konuyu yargıya taşımıştır. Bizlerde yapılan usulsüzlüklerin her daim takipçisi olacağız.

USULSÜZLÜKLER MECLİS GÜNDEMİNDE

31 Mart'ta halkımız mevcut iktidarın adaletsiz ve kötü yönetiminden bıktığını göstermiş ve CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapmıştır. Bu nedenle mevcut sorumluluğumuzun farkında olmakla birlikte milletimize minnettarız. Ancak ihtiyaç sahiplerine yardım için kurulmuş bir vakfın kaymakamlık eliyle AK Parti'nin seçim fonu haline getirilmesin, kabul etmemiz mümkün değil. Konuyu Meclis gündemine taşıdık ve bir soru önergesi verdik. İçişleri Bakanı'na soruyoruz. SYDV Başkanlığının Mutki'de yardım yaptığı 120 kişinin listesi kimden geldi? Bu yardımlardan yararlanma şartları nelerdir ve bu şartları taşımayan kişilere neden nakdi yardım yapılmıştır? Konu ile ilgili soruşturma başlatılacak mıdır? Bakan tarafından sorularımızın cevaplanmasını ve sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerine halel getirmesine müsaade etmeyiz."