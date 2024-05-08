CHP Milletvekili Gülcan Kış, AKP\'nin tavuk ihracatına getirdiği kısıtlamayı eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, aylardır ekonomik krizin ve hayat pahalılığının faturasını farklı sektörlere çıkaran AKP hükümetinin bu kez de beyaz et sektöründe büyük zararlara yol açacak kararlara imza attığını söyledi. Hükümetin, tavuk eti fiyatlarını düşürmek için girdi maliyetlerini azaltmak yerine ihracatı yasaklama yoluna gittiğini kaydeden Kış, "Bu kararla işletmeler zarar görecek, binlerce işçi ve emekçinin hakları da gasp edilmiş olacaktır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, AKP hükümetinin tavuk ihracatına kısıtlama getirmesini eleştirdi. Konuyu Meclis gündemine de getiren Kış, hayat pahalılığının önlenmesi için üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine işaret etti. Kış, ihracat yasağının beyaz et fiyatlarını düşürmeyeceğini, çok sayıda işletmenin zarar etmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Kış, "Ticaret Bakanlığı beyaz et ihracatına sınırlama getirmiştir. Tavuk üreticiliğinde ülkemizde ilk 5'te yer alan seçim bölgem Mersin'de üreticilerimiz bu kararla mağdur edilmiştir. Getirilen kısıtlamayla sektörde söz sahibi olan başta Tarsus ilçemizdeki üreticilerimiz olmak üzere tüm beyaz et üreticileri yıllardır edindikleri kazanımlara darbe vurulduğunu belirtmişlerdir. Ekonomik krizin faturasını sektöre kesmenin doğru olmadığını belirten üreticilerimiz, ihracata kısıtlamanın ülke ekonomisine olumsuz etki yapacağını vurgulamaktadırlar. Bu kararla işletmeler zarar görecek, binlerce işçi ve emekçinin hakları da gasp edilmiş olacaktır. Tavuk eti fiyatlarının artması; yem fiyatlarının yükselmesi, nakliye ücretlerinin artışı gibi sebeplere bağlıdır. Bundan dolayı bu yanlış karardan derhal dönülerek sorunların çözümü için Hükümeti sektöre destek olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.