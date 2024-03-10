CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle, özellikle deprem riski bulunan illerde konutların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin çalışma olup olmadığı konusunda soru önergesi verdi.
Gülcan Kış soru önergesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yeni binaların bile yıkılmasının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uyulmadığını gösterdiğine işaret etti.
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapıların projeden uygulamaya kadar tüm süreçlerini detaylı anlatan önemli bir mevzuat olduğunu ifade eden Kış, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkım bilançosunun bu kadar ağır olması nedeniyle ortada cevaplanması gereken çok fazla soru bulunduğunu vurguladı.
Kış, Bakan Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:
"2007-2018 yılları arasında ülkemizde meydana gelen deprem bölgelerinde, 'Deprem yönetmeliğine uygundur' denilen, ancak yıkılan bina sayısı kaçtır? Mersin başta olmak üzere ülke genelinde il il 2007-2018 yılları arasında deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilen bina sayısı kaçtır?
Son güncellenen 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği sonrası, ülkemizde meydana gelen depremlerde yıkılan kaç konuta, "yönetmeliğe uygundur" tespiti yapılmıştır? 2018'den sonra meydana gelen depremlerde il il bu binaların kaçı yıkılmıştır?
Deprem riski altındaki illerde yapıların deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğine yönelik bir çalışma var mıdır? Deprem bölgelerinde riskli yapı envanteri çıkarıldı mı?
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde bulunan Türkiye deprem tehlike haritasının yetersiz kalması sebebiyle yeni bir çalışma yapılmakta mıdır?"
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Gülcan Kış, deprem riski bulunan illerde konutların yönetmeliğe uygun yapılıp yapılmadığını sordu - Son Dakika
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