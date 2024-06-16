CHP Milletvekili Gülcan Kış, Kurban Bayramı öncesi marketlerdeki zamları sordu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gülcan Kış, Kurban Bayramı öncesi marketlerdeki zamları sordu

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş zamlar yapıldığı ve merdiven altı korsan kasapların arttığı yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bu konuda açıklama yapmasını istedi. Kış, yazılı soru önergesinde, marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önlenip önlenmediğini ve etiket denetimlerinin yapıldığını sordu. Ayrıca, emeklilerin ve çalışanların alım gücünün düştüğünü ve yoksulluk sınırının arttığını vurgulayarak, AKP iktidarının yanlış ekonomi politikalarının sonucunu vatandaşların ödediğini ifade etti.

16.06.2024 11:46
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş zamlar yapıldığı ve merdiven altı korsan kasapların arttığı yönünde şikayetler aldıklarını söyledi. Kış, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Kurban Bayramı öncesi yapılan zamları, fahiş fiyat artışlarını ve merdiven altı korsan kasapları Ticaret Bakanı'na sordu. CHP'li Kış, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber, "marketlerdeki fahiş fiyat artışlarını önlemek, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiketlerin denetlenip denetlenmediğine yönelik Bakanlık olarak çalışma yapılıp yapılmadığını" sordu.

"Bu bayramın da tek kurbanı, emekli, işçi ve memur olmuştur"

Kış, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı alışverişi yapan vatandaşlarımızın temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine gelen zamlar konusunda ki şikayetlerini dikkate aldınız mı? Hangi önlemler alındı? Şu anda bırakın kurban kesmeyi emeklilerimiz market alışverişi bile yapmanın lüks olduğunu söylüyor. Seçimler bittiğinde ekmek 4 liraydı 10 lira oldu. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı ise 60 bin liraya dayandı. Yardıma muhtaç yoksul sayısı 20 milyonu aştı. Halkın alım gücü düşmüşken, bayramla beraber marketlerde ürünler zamlanmış, merdiven altı üretim artmış, korsan kasaplar türemiştir. Ama Ticaret Bakanlığı bu noktada neler yapmış, etiket denetimi yapmış mı, ne önlemler almış bilmiyoruz. Kısacası AKP'nin yanlış ekonomi politikalarının sonucunu vatandaş ödüyor, AKP iktidarı 22 yılda evlerde ki bayram havasını yok etti. Bu bayramın da tek kurbanı, emekli, işçi ve memur olmuştur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gülcan Kış, Kurban Bayramı öncesi marketlerdeki zamları sordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gülcan Kış, Kurban Bayramı öncesi marketlerdeki zamları sordu - Son Dakika
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