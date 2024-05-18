CHP Milletvekili Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın tarımsal kalkınma açıklamalarına tepki gösterdi

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(ANKARA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal kalkınma ile ilgili dünkü açıklamalarına tepki göstererek "Kredi döngüsü sağlayacak destek verilmezse hayvan varlığı borcu karşılayamaz duruma düşer ki, bazı sürü sahipleri kredi borcu için hayvanını sattığında borcu ödeyemedikleri duruma düştüklerini anlatıyorlar. Yem sübvanse edilmeden, ahır, ağıl giderleri düşürülmeden, küçük aile tipine gerekli destek sağlanmadan sorunlar bitmez" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ziraat Bankası öncülüğünde düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması'nda çiftçilere yaptığı konuşmayı gündemine alarak değerlendirdi.

"GİRDİ FİYATLARI SORUNUNU ÇÖZEMEMİŞSENİZ TARIM SORUNLUDUR ÖTESİ YOK"

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Gürer, Erdoğan'ın "Ülkemizin son 21 yılda başarı hikayesi yazdığı alanların en başında tarım, hayvancılık ve su ürünleri var. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış gibi çözmemiz gereken sorunlar var. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki dalgalı hareketleri yok sayamayız. Tarımda da çözüm odaklı bakış açısıyla hareket ediyoruz. Eksik gidermenin derdindeyiz" sözlerinde hem başarı hem de başarısızlığı bir arada ifade ettiğine dikkati çekti. Gürer, "Tarımsal girdi fiyatları sorununu çözememişseniz tarım sorunludur ötesi yok" dedi.

"SORUNLARI YENİ Mİ FARK ETTİNİZ"

Gürer, Erdoğan'ın "Her yeni küresel kriz; gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu teyit edecek. İklim değişikliği, çevre kirliliği, küresel ısınma ve bölgesel riskler arttıkça, rekabet kızışacak, hatta belki de daha kanlı hale gelecek. Bizim ülke olarak tüm hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerekiyor" şiklindeki sözlerine "22 yıldır iktidarsınız yapmadınız.Yeni mi sorunları fark ettiniz" diyerek tepki gösterdi.

Gürer, Erdoğan'ın "Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 Bin liradan 600 Bin liraya getiriyoruz. Büyükbaş, süt hayvancılığıyla iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan buçuk milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasını da şöyle değerlendirdi:

"Kredi bir borç ilişkisidir, şartları vardır. Kredi döngüsü sağlayacak destek verilmezse hayvan varlığı borcu karşılayamaz duruma düşer ki, bazı sürü sahipleri kredi borcu için hayvanını sattığında borcu ödeyemedikleri duruma düştüklerini anlatıyorlar. Yem sübvanse edilmeden, ahır, ağıl giderleri düşürülmeden, küçük aile tipine gerekli destek sağlanmadan sorunlar bitmez. Ayrıca geçen yıl kredi faizi yüzde 7,5 ile kredi çekenin faiz oranını yüzde 17'ye çıkararak esnafı faizle zora sokan iktidarın kredi faizleri ödeyebilmekte çiftçi,esnaf için ayrı bir sorun.

"CUMHURBAŞKANI'NNI TARIMDA ANLATTIKLARI BİR BAŞARI DEĞİL BAŞARISIZLIĞIN İFADESİ"

Neredeyse her hafta gidip köyde yerinde hayvancılık çiftçilik yapanları yerinde ziyaret ediyorum.Masa başında yazılan raporlar gibi değil bizzat üretici,besici çiftçiyi yerinde dinliyorum. Cumhurbaşkanı'nın tarımda anlattıkları bir başarı değil, başarısızlığın ifadesidir. Bizi izlesinler gerçeği yerinde tespit ediyoruz. 2001 yılından beri yapılmamış tarım sayımı varlığında artan sorunlar çiftçiyi tarımdan soğutuyor. Tarımda yaş ortalaması 54 ve de kırsalda 60 ortalaması dayanmışsa gençlerin tarımdan uzaklaştığı görülecektir.Gençleri ve kadınları tarıma kazandırmanın yolu kırsala dönmeleri halinde SGK primini karşılamak başta olmak üzere gerçekçi destekler vermektir."

"HAYVANCILIK BÖLGEMİZDE SORUNLU HALE GELDİ"

Hayvancılık yapmanın zor olduğunu, tatilinin, bayramının olmadığını belirten Gürer, "Sürekli hayvanlarla ilgilenmek durumundasınız. Ülkemizde uygulanan yanlış hayvancılık politikası nedeniyle yem fiyatlarındaki sürekli artışlar, özellikle küçük işletmelerde hayvancılığı zora soktu. Doğal olarak, hayvanlara verilen yemin maliyeti, üreticinin hayvanını pazara çıkardığında sattığı zaman paraya dönüşmediğinde hayvancılık bölgemizde sorunlu hale geldi" ifadelerini kullandı.