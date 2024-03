CHP Milletvekili Gürer: İcra daireleri fabrika gibi çalışıyor

Güncel

Niğde'nin ilçe, köy ve kasabalarında yerel seçim çalışmalarına devam eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Birçok vatandaş borçla yaşadığını anlatırken icra daireleri ise sürekli tebliğ gönderir durumda. 21 milyon 500 bini aşan icra dosyaları her hafta yenileri ekleniyor. İcra daireleri fabrika gibi çalışıyor" dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bor ilçesi Kemerhisar, Bahçeli, Çukurkuyu kasabası ile Kızılca ve Havuzlu köyünü ziyaret eden Gürer, Ulukışla ilçesinde Kılan, Yıldıztepe, Darboğaz, Hasangazi, Tekneçukur, Alihoca, Çiftehan, Emirler, Ovacık, Hüsniye, Eminlik, Beyağıl köylerinde vatandaşlarla buluştu. Gürer, Ulukışla CHP Belediye Başkan Adayı HüseyinToker verdiği iftar yemeğine katıldı.Gürer, aralıksız sürdüğü seçim çalışmalarında Bor ve Niğde'de CHP Belediye Başkan adayları ile esnaf ve pazar ziyaretler de yaptı.

Niğde Merkezde Belediye Başkan Adayı Hulus Özen ile esnaf ve pazarda vatandaşları dinleyen Gürer, Bor'da da CHP adayı Ahmet Yalçınkaya ile ziyaretlerde bulundu. Niğde Merkezde Dündarlı, Edikli, Orhanlı, Yeşilgölcük, Alay, Bağlama Kasabaları ile Hacıbeyli ve Hasaköy köylerini de ziyaret eden Gürer, Aktaş Kasaba Belediye Başkan Adayı Yaşar Çamur ile Yeni mahalle ve Aktaş Kasabasında da vatandaşlara hitap etti. Çiftlik ilçesi Azatlı, Divarlı, Bozköy Kasaba Belediye Başkan adaylarını da ziyaret edip vatandaşlarla buluşan ve başarı dileyen Gürer, yerel seçimin önemine değinerek CHP adaylarına destek istedi.

"GEÇİM SIKINTISI HAD SAFHADA"

Yaptığı ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürer, şunları söyledi:

"Genel seçime göre bu seçimde öncelikli bir konu ekonomik geçim sıkıntısı çok ön plana çıkmış bulunuyor. Herkesim yaşamın zorlaştığı ve geçim sıkıntı had safhada olduğu bir süreçteyiz. 'Sandıkta oylarımızla tepkimizi göstereceğiz' diyorlar. Geçim sıkıntısı artması sorunları katlamış. Emeklilikte adalet arayanlar, staj ve çırak mağdurları, atanamayanlar, taşeronda kalanlar, geçici-mevsimlik işçiler, emekliler gittiğimiz yerde sorunlarını anlatıp çözüm istiyorlar.

Hayvancılık yapan çiftçilik yapan yaptığı işten geçinemez hale geldiklerini anlatıyorlar. Esnaf sattığı ürünü aynı fiyatla geri alamadığını ve önünü göremediğini söylüyor. Yerinde aldığı ürün fiyatlarının yanında artan nakliye maliyetinden dert yanıyorlar. Emekli olabilmek için 9000 gün primin 7200 güne bir an önce düşürülmesini istiyorlar. Emekli dar gelirli çarşı pazarda nasıl alışveriş yapacağını düşünür hale gelmiş. Sürekli artan fiyatlarlar nedeni ile markete gidemez duruma düşmüşler. Her istediğini alamayan vatandaş ihtiyacı ürünü de gramla alışveriş yapar durumda. Çok vatandaş borçla yaşadığını anlatırken icra daireleri ise sürekli tebliğ gönderir durumda. 21 milyon 500 bini aşan icra dosyaları her hafta yenileri ekleniyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 3 trilyona ermiş. Ekonomik krizin etkisi herkesi ve herkesimi etkiliyor. Vatandaşın deyimi ile icra daireleri fabrika gibi çalışıyor. Verilere göre de gerçek işsiz sayısı da son bir ayda 1 milyon 265 bin artmış. İşsizlik artarken, yoksulluk derinleşiyor. Çarşıda, pazarda sokakta dert çok derman olacak iktidar yok. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 256,5 milyar lira artış göstermiş,vatandaş borcu borçla kapatarak yaşamaya çalışıyor. Mevcut iktidarla sorunların çözüleceğine inanan vatandaş sayısı da ciddi azalış göstermiş bulunuyor."