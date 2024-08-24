CHP Milletvekili Gürsel Erol, DSİ Lojmanlarının Tahsisi Hakkında Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürsel Erol, DSİ Lojmanlarının Tahsisi Hakkında Çağrıda Bulundu

CHP Milletvekili Gürsel Erol, DSİ Lojmanlarının Tahsisi Hakkında Çağrıda Bulundu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, DSİ 9.Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapılan lojmanların tahsisi konusunda çağrıda bulundu. Erol, lojmanların kendi konutu olmayan kurum personeli arasından noter huzurunda kura çekilerek yapılması gerektiğini belirtti.

24.08.2024 21:23
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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol DSİ 9.Bölge Müdürlüğü bünyesinde  yapılan lojmanların tahsisi hakkında çağrıda bulundu. Erol, DSİ lojmanların tahsisi kendi konutu olmayan kurum personeli arasından noter huzurunda kura çekilerek yapılmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, gazeteci Zülfü Bal'ın gündeme getirdiği Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü yerleşkesi içerinde yapılan lojmanların tahsisi ile ilgili çağrıda bulundu. Erol, DSİ lojmanların tahsisi kendi konutu olmayan kurum personeli arasından noter huzurunda kura çekilerek yapılmalıdır. Bu konuyla ilgili ilimizin diğer milletveilleri takipçi olmalıdır" ifadesini kullandı. Erol, şunları söyledi:

"DSİ'nin Elazığ'da sulama projelerine ödenek ayırmayıp lojman yapması ve  bölge müdürlüğü binasını yeniden yapmasını ilk günden itibaren doğru bulmadığımızı defalarca ifade etmiştim. İnşaatı biten lojmanlarla ilgili gazeteci Zülfü Balın açıklamaları son derece önemli olup konuyla ilgili DSİ bölge müdürü kamuoyunu aydınlatıcı açıklama yapmalıdır. Lojmanların tahsisine gelince kendi konutu olmayan DSİ personeli arasından noter huzurunda kura çekilerek lojman tahsisleri yapılmalıdır. Bu konuyla ilgili ilimizin diğer milletveilleri konunun takipçisi olmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürsel Erol, DSİ Lojmanlarının Tahsisi Hakkında Çağrıda Bulundu - Son Dakika

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