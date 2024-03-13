CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Karacabey Şeker Fabrikası\'nın Satışını Eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Karacabey Şeker Fabrikası'nın satılmasına ilişkin "Sayın Erdoğan, İngiliz şirketlerin ürettiği yapay şekerleri tüketmemizi uygun görüp bu skandal satışa onay vermiş. Pancar üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden olmamıza rağmen dışarıdan şeker ithal ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde devlete ait 15, özel sektöre ait 12 ve pancar kooperatiflerine ait 6 şeker fabrikası bulunuyor. Türkiye'de her sene tonlarca şeker pancarı üretiliyor. Elimizdeki bu imkanlara rağmen neden şeker ithal ediyoruz? Fabrikalarımızda işlenecek tonlarca pancar üretebilen bir ülkeyken Sayın Erdoğan'ın bu halka, bizlere reva gördüğü şey İngiliz yapay şekeri. Sizin, benim, vatandaşlarımızın sağlığına biçilen değer ise 58 milyon 500 bin lira" dedi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karara göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren Karacabey Şeker Fabrikası, 58 Milyon 500 bin liraya satıldı. Satış kararı 12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINA BİÇİLEN DEĞER İSE 58 MİLYON 500 BİN LİRA
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sayın Erdoğan, İngiliz şirketlerin ürettiği yapay şekerleri tüketmemizi uygun görüp bu skandal satışa onay vermiş. Pancar üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden olmamıza rağmen dışarıdan şeker ithal ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde devlete ait 15, özel sektöre ait 12 ve pancar kooperatiflerine ait 6 şeker fabrikası bulunuyor. Türkiye'de her sene tonlarca şeker pancarı üretiliyor. Elimizdeki bu imkanlara rağmen neden şeker ithal ediyoruz? Bu ülkenin tüm varlıklarını kendi kazanımınız gibi sattınız, her gün elde kalan varlıklarımızı da satmaya devam ediyorsunuz. Burada sormak istediğim şey şu ki; bu satışlara karar verirken Bursa halkının Türk milletinin hangi çıkarları aklınızda var? Sayın Erdoğan, sırada hangi fabrikanın satışı var?
TÜİK Dış Ticaret verilerine göre, Türkiye 2022'nin 12 ayında toplam 600 bin ton şeker ithal etmiş. Türkiye'nin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında şeker ithalatı, yıllara göre ortalama 150-200 bin ton arasında değişirken 2022'nin 12 ayında toplam 600 bin ton şeker ithal edilmiş. Fabrikalarımızda işlenecek tonlarca pancar üretebilen bir ülkeyken Sayın Erdoğan'ın bu halka, bizlere reva gördüğü şey İngiliz yapay şekeri. Sizin, benim, vatandaşlarımızın sağlığına biçilen değer ise 58 milyon 500 bin lira."
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