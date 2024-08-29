CHP Milletvekili Hatay Valisi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Hatay Valisi'ne Tepki Gösterdi

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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya tepki göstererek, kalker ocağı ve beton tesisi kapasite artışına ilişkin yapılan toplantıya uygun davranılmadığını belirtti.

29.08.2024 17:16
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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay, İskenderun Akçay Mahallesi'nde Kalker ocağı, kırma eleme ve hazır beton tesisi kapasite artışına ilişkin yapılacak olan Halk Bilgilendirme ve Sürece Katılım Toplantısı'nda; Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya tepki gösterdi. Kara, "Bu toplantı için de usul ve esaslarına ÇED yönetmeliği gereği uygun davranılmamıştır. Biz kendi adımıza bölge insanı olarak kendi tutanağımız hukuki süreçlere dayanak olma amacıyla tutulmuştur. Vali'yi tekrar göreve davet ediyorum. Vali görevini yapmıyor" dedi.

Nermin Yıldırım Kara, Hatay, İskenderun Akçay Mahallesi'nde Kalker ocağı, kırma eleme ve hazır beton tesisi kapasite artışına ilişkin yapılacak olan Halk Bilgilendirme ve Sürece Katılım Toplantısı'na (HKT) katıldı. Kara, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya tepki göstererek, şöyle konuştu:

"İskenderun'da bu üç mahalle ve çevresindeki mahalleler halihazırda taş ocakları ve maden ocaklarıyla kuşatılmış durumda. Bulunduğumuz mahallede dahi en az üç dört tane kirletici tesis ile çevrelenmiş durumdayız. Bu kirletici tesisler hukuksuz bir şekilde yerleşim alanlarına, eğitim kurumlarına, sulak alanlara, tarım alanlarına tehlike arz edecek kadar yakın mesafelere açılmak isteniyor. Rant için, halk sağlığı kurban veriliyor.

Bu sefer Hatay'da çok alışkın olmamıza rağmen, uzun bir süreden sonra, İl Çevre Müdürü 'ÇED Gereklidir' kararı almış. Yapılacak HKT için çevresini korumak isteyen tüm yurttaşlarımızla bir araya gelerek bu kapasite artışına itirazlarımızı dile getirdik. Bu taş ocakları hiçbir şekilde denetlenmiyor, ağır tonajlı kamyonlar mahallede dolaşıyor; gündüz saatlerinde yapılan patlatma faaliyetleri yurttaşı olumsuz etkiliyor; denetimsiz ve kontrolsüzce hem çevre hem halk sağlığı tehlikeye atılıyor. Verdiğimiz birçok soru önergesinde defalarca sorduk; Hatay'da hava kirliliğine bağlı oluşan akciğer rahatsızlıklarının oranı ne şekildedir? Artış gözlemlenmekte midir? İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik ve Çevre Şehircilik il müdürlüğü ekiplerince bölgede ne sıklıkla incelemeler yapmaktadır? Bölgeden su, toprak ve benzeri numuneler alınmış mıdır?

Hatay'ın her bir noktasında özellikle deprem bahane edilerek taş, toprak, asfalt, betona ihtiyacımız var adı altında valiliğin denetim yapmaması sonucunda halkın birebir reaksiyonuna sebep olan bu kirletici tesisleri buradan kabul etmediğimizi tekrar deklare ediyoruz. Bu toplantı için de usul ve esaslarına ÇED yönetmeliği gereği uygun davranılmamıştır. Biz kendi adımıza bölge insanı olarak kendi tutanağımız hukuki süreçlere dayanak olma amacıyla tutulmuştur. Valiyi tekrar göreve davet ediyorum. Vali görevini yapmıyor. Samandağ'da Yoğunoluk'u, Defne'de Atatürk Caddesi'nde yapılan beton santrallerinin, Kırıkhan Kurtlusoğuksu'da neden zeytin ağaçlarının hiç kimsenin haberi olmadan niye kesildiğini izah etmek zorundadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Hatay Valisi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika

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