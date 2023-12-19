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CHP Milletvekili: İktidar Emeklisine 5 Bin TL Ödeyemeyecekse Kapatıp Gitsinler - Son Dakika
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CHP Milletvekili: İktidar Emeklisine 5 Bin TL Ödeyemeyecekse Kapatıp Gitsinler

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesi ile ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu gündemindeki torba kanuna eklendiğini ancak kanunun çıkarılamadığını belirtti. Akkuş İlgezdi, iktidarın emekliye 5 bin TL ödeyemeyeceğini düşünüyorsa kapatıp gitmesi gerektiğini söyledi.

CHP Milletvekili: İktidar Emeklisine 5 Bin TL Ödeyemeyecekse Kapatıp Gitsinler
19.12.2023 - 11:43,
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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "AKP geçtiğimiz günlerde çalışan emeklilere 5 bin TL vereceğini açıklamıştı. Son gelen torba kanuna eklediler. Ancak kanunu bir türlü geçiremediler. Bu gidişle kanun 2024'e sarkacak. İktidar emeklisine 5 bin TL de ödeyemeyecekse kapatıp gitsinler" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesi ile ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu gündemindeki torba kanuna eklendiğini ancak kanunun çıkarılamadığını belirtti. Akkuş İlgezdi, yazılı açıklamasındaki şu değerlendirmeleri yaptı:

"AKP geçtiğimiz günlerde çalışan emeklilere 5 bin TL vereceğini açıklamıştı. Son gelen torba kanuna eklediler. Ancak kanunu bir türlü geçiremediler. Bu gidişle kanun 2024'e sarkacak. İktidar emeklisine 5 bin TL de ödeyemeyecekse kapatıp gitsinler.

İğneden ipliğe her şeye yağmur gibi zam geliyor. Bugün açlık sınırı 14 bin 25 lira, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira. Emekli vatandaşlarımız açlık sınırının altında hayatta kalmaya çalışıyorlar. CHP Milletvekilleri olarak birçok defa çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiyenin verilmesi gerektiğini dile getirdik. İktidar yaptığı hatayı zor da olsa anladı. Ancak hala kanun meclisten geçmedi. Anlaşılan o ki bu rakamı vatandaşın üzerinde seçim malzemesi olarak kullanacaklar.

Yıllarca çalışmış bu ülke için alın teri dökmüş insanları sefalete mahküm ettiler. Batıda emekliler dünyayı gezme hayallerini gerçekleştirirken, ülkemizin emeklileri evlerine ekmek taşıma telaşında. Kirada oturan vatandaşlarımız fahiş kira zamlarıyla evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Meyveyi sebzeyi taneyle alır oldular. Etten tavuktan hiç bahsetmiyorum bile. Yılda 1 kez kırmızı et girmiyor hanelere.

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon 72 bin emekli ve hak sahibi var ve vatandaşlarımızın yüzde 70 inin maaşı açlık sınırının altında.  Emekli maaşlarının acilen açlık sınırının üzerinde bir rakama yükseltilmesi gerekiyor.

Halkımız bu durumdayken AKP, Meclis'te bütçe görüşmeleri esnasında kebap partileri veriyor. Merhum Milletvekili Hasan Bitmez Bey, hastanede durumu kritik bir şekilde yatarken bile yaptılar bunu. İnsani değerlerden bu kadar kopmuş durumdalar. AKP dünyadan, ülkeden soyutlanmış başka bir paralel evrende yaşıyor artık. Kimseyi duymuyor görmüyorlar."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Milletvekili: İktidar Emeklisine 5 Bin TL Ödeyemeyecekse Kapatıp Gitsinler - Son Dakika
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