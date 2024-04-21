CHP Milletvekili: İktidar Uyuşturucu ile Mücadele İçin Hiçbir Şey Yapmıyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili: İktidar Uyuşturucu ile Mücadele İçin Hiçbir Şey Yapmıyor

CHP Milletvekili: İktidar Uyuşturucu ile Mücadele İçin Hiçbir Şey Yapmıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 yılı faaliyet raporunu değerlendirerek, uyuşturucu ile mücadele konusunda iktidarın hiçbir şey yapmadığını belirtti. İlgezdi, 2023 yılında 251 bin 103 uyuşturucu olayının meydana geldiğini ve bu durumun vatandaşları uyuşturucu batağına sürüklediğini ifade etti. Ayrıca, 2023 yılında ele geçirilen uyuşturucu miktarlarının da endişe verici boyutta olduğunu vurguladı.

21.04.2024 23:01
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 yılı faaliyet raporunu değerlendirdi. İlgezdi, "İktidarın uyuşturucu ile mücadele için hiçbir şey yapmadığı bu rakamlarla kanıtlanıyor. Vatandaşlarımız uyuşturucu batağına sürükleniyor" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 yılı faaliyet raporlarını değerlendiren CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "2023 yılında 251 bin 103 uyuşturucu olayı meydana geldi. Bir başka ifade ile 2023 yılında günde 688, saatte 28,5 uyuşturucu olayı yaşandı. Olaylarda 312 bin 148 kişi ise gözaltına alındı. Bu da günde 855 kişi, saate 35,5 kişinin uyuşturucu olayından gözaltına alındığını ifade ediyor. Son dört yılda 1 milyon 77 bin 148 kişi hakkında uyuşturucu ile ilgili suçlardan işlem yapıldı. İktidarın uyuşturucu ile mücadele için hiçbir şey yapmadığı bu rakamlarla kanıtlanıyor. Vatandaşlarımız uyuşturucu batağına sürükleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZE ADETA ZEHİR SAÇILMIŞ DURUMDA..."

"2023 yılında ele geçirilen uyuşturucu madde verileri dehşet verici boyutta" diyen İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında 73 bin 507 kilo esrar, 142 milyon 708 bin 414 kök kenevir bitkisi, 16 milyon 964 bin 403 kök haşhaş bitkisi, 3 bin 73 kilo 317 gram eroin, bin 637 kilo 22 gram kokain ele geçirilmiş. Bitti mi, bitmedi. Ülkemize adeta zehir saçılmış durumda… 14 milyon 102 bin 448 adet sentetik ecza yakalanmış, günde 38 bin 637 sentetik ecza demek bu. Çocuk yaşa düşen uyuşturucu kullanımı geleceğimizi açık açık tehdit ederken, ülkemizi uyuşturucu cehennemine çeviren iktidar neyi amaçlamaktadır."

SON 4 YILIN TABLOSU

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın "Türkiye Uyuşturucu Raporu Eğilimler ve Gelişmeler 2023" raporuna ilişkin İlgezdi, "bu rapordaki veriler ile Emniyet ve Jandarma'nın 2023 yılı verileri toplandığında tablo daha da ağırlaşıyor. 4 yılda 1 milyon 77 bin 148 kişi hakkında uyuşturucu ile ilgili suçlardan işlem yapılmış ve 4 yılda 872 bin 379 olay yaşanmış. 4 yılda toplam 32 bin 286 kiloya ulaşan Metamfetamin (MET) ele geçirildi. Yakalanan captagon hap miktarı Türkiye nüfusunun yarısına ulaşmış durumda. 4 yılda 52 bin 208 kilo eroin, 8 bin 738 kokain, 27 milyon 787 bin 794 adet ecstasy, uyuşturucu amaçlı yetiştirilen 116 milyon 669 bin 771 kök haşhaş bitkisi ve 442 milyon 948 bin 829 kök kenevir bitkisi ve 6 bin 825 kilo bonzai yakalandı. Bunlar kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan miktarlar. Peki ya ele geçirilemeyen uyuşturucu maddelerinin geleceğimizi karartmasını önlemek amacıyla ne yapılıyor, hiçbir şey" diye konuştu.

2023 YILINDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARI

73 bin 507 kilo esrar

142 milyon 708 bin 414 kök kenevir bitkisi 16 milyon 964 bin 403 kök haşhaş bitkisi 3 bin 73 kilo 317 gram eroin 1637 kilo 22 gram kokain 4 milyon 23 bin 212 tane ecstasy 4 milyon 351 bin 262 adet captagon 1781 kilo 869 gram bonzai 19 bin 386 kilo 561 gram metamfetamin 14 milyon 102 bin 448 adet sentetik ecza

2020-2023 YILLARINDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARI

32 bin 286 kilo Metamfetamin

44 milyon 962 bin 118 captagon 52 bin 208 kilo eroin 8 bin 738 kilo kokain

27 milyon 787 bin 794 adet ecstasy, 116 milyon 669 bin 771 kök haşhaş bitkisi

442 milyon 948 bin 829 kök kenevir bitkisi 6 bin 825 kilo bonzai

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: İktidar Uyuşturucu ile Mücadele İçin Hiçbir Şey Yapmıyor - Son Dakika

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