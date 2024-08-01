CHP Milletvekili Kara: Borçlandırma, AKP'nin halk iradesine vurmaya çalıştığı bir zincirdir

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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "AKP, partimizin yükselişini, kendisinin erimesini durduramayacağının farkındadır. Bu yüzden yine kendilerinin yaratmış olduğu borçları kullanmaya karar verdiler. Borçlandırma, AKP'nin kendine özgü yönetim tekniğidir. Yerel yönetimleri borçlandırdıkları gibi yurttaşlarımızı da borçlandırmışlardır. Borçlanma, AKP'nin halk iradesine vurmaya çalıştığı bir zincirdir" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, belediyelerin SGK borçlarının tahsil edileceğine dair açıklamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yerel yönetimlerdeki borç sorununda bilinçli bir çarpıtma yapıldığını belirten Kara, şunları kaydetti:

"Partimiz, 2019'dan bu yana, yerel yönetimlerde çok önemli başarılar kaydetti. Seçim başarılarımız Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerimizde başladı; giderek Anadolu kentlerine yayıldı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliği, ülkemizin yarısında, yurttaşlarımız tarafından büyük bir destekle uygulanıyor. CHP belediyeleri, salgın zamanında iş başına geldiler. Gelirlerin azaldığı, buna tezat olarak giderlerin arttığı, olağanüstü tedbirlerin uygulandığı bir dönem tecrübe ettiler. Buna rağmen üstlendikleri görevleri yerine getirmekte çok büyük ölçüde başarılı oldular. 2024'teki kazanımlarımız, bu başarıyı teyit ve tekrar ediyor. AKP, partimizin yükselişini, kendisinin erimesini durduramayacağının farkındadır. Bu yüzden yine kendilerinin yaratmış olduğu borçları kullanmaya karar verdiler. Belediyelerimiz, tam da böyle bir karar alınacağının bilincindeydi. Bu yüzden iş başına gelen belediye başkanlarımız, AKP'den devraldıkları borçlar hakkında kamuoyuna açıklamalar yaptılar. Borçlandırma, AKP'nin kendine özgü yönetim tekniğidir. Yerel yönetimleri borçlandırdıkları gibi yurttaşlarımızı da borçlandırmışlardır. Borçlanma, AKP'nin halk iradesine vurmaya çalıştığı bir zincirdir."

"31 Mart seçimlerinin intikamının alınmasına izin vermeyeceğiz"

CHP'nin yeni kazandığı belediyelere bırakılan borç miktarını hatırlatan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem il belediyelerinde hem de ilçe belediyelerinde, belediye başkanlarımızın devraldığı borç miktarı devasa boyutlarda. Manisa Belediyesinde seçim sonuçlarından saatler önce yapılan milyonlarca liralık çerez harcamasını unutmamak gerekir. Sadece İstanbul'da Beykoz, Sancaktepe, Şile, Üsküdar, Bayrampaşa Belediyelerinin yüzlerce milyon liraya ulaşan borçlarını açıkladık. SGK'nın kendi internet sitesinde yayımladığı istatistikleri de bunlarla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Nisan ayı itibarıyla, SGK'nın bütçesindeki gelirler 3 trilyon 413 milyar lira, giderler ise 3 trilyon 800 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Aradaki fark 385 milyar lira. Bakan Vedat Işıkhan'ın ifadesine göre belediyelerin SGK'ya olan 96 milyar TL'lik borcun tahsil edilmesinin bu açığı kapatmaya yetmeyeceği açık. Dolayısıyla tahsilat işleminin ne işe yarayacağı büyük bir merak konusu. Buradaki tek açıklama, AKP'li yönetimlerden kalan borçların, 31 Mart'ın intikamını almak için hatırlatılmasından başka bir şey olamaz. Belediyelerimizi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle köşeye sıkıştırmaya, bütçelerini sarsmaya çalışanlar, en sonunda SGK primlerini bahane ettiler. Ne pahasına olursa olsun, 31 Mart seçimlerinin intikamının alınmasına izin vermeyeceğiz."