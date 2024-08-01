CHP Milletvekili Kara: Borçlandırma, AKP'nin halk iradesine vurmaya çalıştığı bir zincirdir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Kara: Borçlandırma, AKP'nin halk iradesine vurmaya çalıştığı bir zincirdir

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, AKP'nin yerel yönetimleri ve yurttaşları borçlandırma politikasını eleştirdi.

01.08.2024 12:43  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "AKP, partimizin yükselişini, kendisinin erimesini durduramayacağının farkındadır. Bu yüzden yine kendilerinin yaratmış olduğu borçları kullanmaya karar verdiler. Borçlandırma, AKP'nin kendine özgü yönetim tekniğidir. Yerel yönetimleri borçlandırdıkları gibi yurttaşlarımızı da borçlandırmışlardır. Borçlanma, AKP'nin halk iradesine vurmaya çalıştığı bir zincirdir" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, belediyelerin SGK borçlarının tahsil edileceğine dair açıklamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yerel yönetimlerdeki borç sorununda bilinçli bir çarpıtma yapıldığını belirten Kara, şunları kaydetti:

"Partimiz, 2019'dan bu yana, yerel yönetimlerde çok önemli başarılar kaydetti. Seçim başarılarımız Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerimizde başladı; giderek Anadolu kentlerine yayıldı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliği, ülkemizin yarısında, yurttaşlarımız tarafından büyük bir destekle uygulanıyor. CHP belediyeleri, salgın zamanında iş başına geldiler. Gelirlerin azaldığı, buna tezat olarak giderlerin arttığı, olağanüstü tedbirlerin uygulandığı bir dönem tecrübe ettiler. Buna rağmen üstlendikleri görevleri yerine getirmekte çok büyük ölçüde başarılı oldular. 2024'teki kazanımlarımız, bu başarıyı teyit ve tekrar ediyor. AKP, partimizin yükselişini, kendisinin erimesini durduramayacağının farkındadır. Bu yüzden yine kendilerinin yaratmış olduğu borçları kullanmaya karar verdiler. Belediyelerimiz, tam da böyle bir karar alınacağının bilincindeydi. Bu yüzden iş başına gelen belediye başkanlarımız, AKP'den devraldıkları borçlar hakkında kamuoyuna açıklamalar yaptılar. Borçlandırma, AKP'nin kendine özgü yönetim tekniğidir. Yerel yönetimleri borçlandırdıkları gibi yurttaşlarımızı da borçlandırmışlardır. Borçlanma, AKP'nin halk iradesine vurmaya çalıştığı bir zincirdir."

"31 Mart seçimlerinin intikamının alınmasına izin vermeyeceğiz"

CHP'nin yeni kazandığı belediyelere bırakılan borç miktarını hatırlatan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem il belediyelerinde hem de ilçe belediyelerinde, belediye başkanlarımızın devraldığı borç miktarı devasa boyutlarda. Manisa Belediyesinde seçim sonuçlarından saatler önce yapılan milyonlarca liralık çerez harcamasını unutmamak gerekir. Sadece İstanbul'da Beykoz, Sancaktepe, Şile, Üsküdar, Bayrampaşa Belediyelerinin yüzlerce milyon liraya ulaşan borçlarını açıkladık. SGK'nın kendi internet sitesinde yayımladığı istatistikleri de bunlarla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Nisan ayı itibarıyla, SGK'nın bütçesindeki gelirler 3 trilyon 413 milyar lira, giderler ise 3 trilyon 800 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Aradaki fark 385 milyar lira. Bakan Vedat Işıkhan'ın ifadesine göre belediyelerin SGK'ya olan 96 milyar TL'lik borcun tahsil edilmesinin bu açığı kapatmaya yetmeyeceği açık. Dolayısıyla tahsilat işleminin ne işe yarayacağı büyük bir merak konusu. Buradaki tek açıklama, AKP'li yönetimlerden kalan borçların, 31 Mart'ın intikamını almak için hatırlatılmasından başka bir şey olamaz. Belediyelerimizi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle köşeye sıkıştırmaya, bütçelerini sarsmaya çalışanlar, en sonunda SGK primlerini bahane ettiler. Ne pahasına olursa olsun, 31 Mart seçimlerinin intikamının alınmasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Nermin Yıldırım Kara, Milletvekili, Hatay, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Kara: Borçlandırma, AKP'nin halk iradesine vurmaya çalıştığı bir zincirdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:09:47. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Kara: Borçlandırma, AKP'nin halk iradesine vurmaya çalıştığı bir zincirdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement