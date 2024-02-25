CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Gazi Üniversitesi\'ndeki FETÖ/PDY İddialarını Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Gazi Üniversitesi Rektörü, Tıp Fakültesi Dekanı, Üniversite Genel Sekreteri ve önceki dönemin Rektör Yardımcısının FETÖ/PDY terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle telefon irtibatı olduğunu tespit etmiş midir? Tespit edilmişse, söz konusu kişiler hakkında hangi adli ve idari işlemler yapılmıştır? Konuyu gündeme getiren, öğretim üyesi Prof. Dr. Münci Yağcı neden soruşturma yapılmadan görevinden alınmıştır? Kendisine ardışık disiplin cezaları verilmesinin nedenleri nedir; lehine olan mahkeme kararı neden uygulanmamıştır" diye sordu.
CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münci Yağcı'nın görevden alınmasını TBMM gündemine taşıdı. Pala, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
"PROF. DR. MÜNCİ YAĞCI NEDEN SORUŞTURMA YAPILMADAN GÖREVİNDEN ALINMIŞTIR"
"Gazi Üniversitesinde yöneticilerin FETÖ/PYD terör örgütüyle iltisaklı kişilerle iletişim kurduğu, görevlerini kötüye kullandığı ve kurum yararına faaliyetleri engelledikleri iddiaları söz konusudur" ifadelerinin yer aldığı önergede, CHP'li Pala, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:
"Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Gazi Üniversitesi Rektörü, Tıp Fakültesi Dekanı, Üniversite Genel Sekreteri ve önceki dönemin Rektör Yardımcısının FETÖ/PDY terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle telefon irtibatı olduğunu tespit etmiş midir? Tespit edilmişse, söz konusu kişiler hakkında hangi adli ve idari işlemler yapılmıştır? Konuyu gündeme getiren, öğretim üyesi Prof. Dr. Münci Yağcı neden soruşturma yapılmadan görevinden alınmıştır? Kendisine ardışık disiplin cezaları verilmesinin nedenleri nedir; lehine olan mahkeme kararı neden uygulanmamıştır? Mükerrer soruşturma yapan, mahkeme kararını uygulamayarak görevi kötüye kullanan Gazi Üniversitesi yöneticileri hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Gazi Üniversitesi'nde kanser hastalarına yeni ilaç temin edecek erişkin 'Faz 1 Merkezi'ni kuran Prof. Dr. Münci Yağcı, kurduğu merkeze müdür olarak atanmadığı için merkez faaliyete geçememiştir. Merkezin faaliyete geçmesi için ne beklenmektedir?"
"ÜLKEMİZDE BİLİM, BİLİMSEL KURUMLAR VE BİLİM İNSANLARI BÜYÜK BİR BASKIYLA İKTİDARIN KISKACINA ALINMIŞ DURUMDA"
Pala, önergeye ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:
"Gazi Üniversitesinde yöneticilerin FETÖ/PYD terör örgütü ile iltisaklı kişilerle iletişim kurduğu, görevlerini kötüye kullandığı ve kurum yararına faaliyetleri engellediği iddiasını gündeme getiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münci Yağcı soruşturma yapılmadan görevinden alındı, kendisine ardışık disiplin cezaları verildi ve lehine olan mahkeme kararı uygulanmadı. Ayrıca Gazi Üniversitesi'nde kanser hastalarına yeni ilaç temin edecek erişkin 'Faz 1 Merkezi'ni kuran Prof. Dr. Münci Yağcı, kurduğu merkeze müdür olarak atanmadığı için merkez faaliyete geçememiştir. Ülkemizde bilim, bilimsel kurumlar ve bilim insanları büyük bir baskıyla iktidarın kıskacına alınmış durumda. Sayın Yağcı'ya yapılan mükerrer soruşturmaları mahkeme kararını uygulamayarak görevi kötüye kullanan Gazi Üniversitesi yöneticileri hakkında herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığı başta olmak üzere yapılan hukuksuz uygulamaları YÖK'ün cevaplaması istemiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na sordum."
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ/PDY İddialarını Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'de son dönemde artan fiyatlar sonrası restoran işletmecileri "eko" yani ekonomik ürün dönemini başlattı. Müşteri kaybetmek istemeyen esnaf, gramajları düşürerek daha uygun fiyatlı ürünleri menülere koydu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında Ankara'nın sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını ele aldı. Altınok, Ankara'nın huzurunu geri kazanması için hızlı çözümler getiren bir liderlik anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ankara'daki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde, 11 endüstriyel dağcının cam çatı montajı yaparken gerçekleştirdiği çalışmalar havadan dron ile kaydedildi. Dağcılar, yükseklik korkusuna rağmen güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kule, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek açılışa hazırlanıyor.
ABD'de gece kulüpleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ın altındaki labirentlerde yaşayan 2000 kişinin gizli yaşamı gözler önüne serildi. Yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki tünellerde yaşayan ve kendilerine "Köstebek İnsanlar" adını veren insanların bir kısmının akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir kısmının da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum tarafından yalanlanmıştı. Kurum'un "Kendisine herhangi bir davet yapılmamış, hayali davetler yapıyor" sözlerine belgeli yanıt veren İmamoğlu, "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı?" diye konuştu.
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a verdiği destek sonrası "rant" iddiaları ortaya atılan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili bir açıklama da gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Eşi Özer Çiller'in Antalya'da bir hazine arazisine 5 yıldızlı otel kondurmasına ilişkin yaptığı haberler sonrası o dönem ölüm tehditleri aldığını belirten Dündar, "Bizi karadan ve havadan takip edip evime nasıl gidilir, camlar kurşun geçiriyor mu diye hedef gösterdiler. Korku filmlerinde bile böylesi yaşanmamıştır" dedi.
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da Zorlu PSM'de düzenlenen geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini gerçekleştirdi. Konserde, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj da sahne aldı ve izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?