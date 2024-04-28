CHP Milletvekili, Kurban Bayramı öncesi artan kurbanlık fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili, Kurban Bayramı öncesi artan kurbanlık fiyatlarını değerlendirdi

CHP Milletvekili, Kurban Bayramı öncesi artan kurbanlık fiyatlarını değerlendirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan kurbanlık fiyatlarını küçükbaş hayvan fiyatları üzerinden değerlendirdi. Gürer, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarının asgari ücret seviyesinde olması ve emeklinin kurban alabilmesi için kanun teklifi verdi. Üreticiler de yem fiyatları, veteriner giderleri ve işçi ücretlerinin artması nedeniyle para kazanamadıklarını belirtti. Gürer, hayvancılığa gerçekçi destekler verilmesi gerektiğini vurguladı.

28.04.2024 11:58
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan kurbanlık fiyatlarını küçükbaş hayvan fiyatları üzerinden değerlendirdi. Gürer, 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı kurbanlık koyun vekalet ücreti tutarının 975 TL olduğunu hatırlatarak, "2020 yılında bir koyun alınan fiyata bugün 1 kilo pirzola alınıyor. 4 yılda Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ülkede yaşanan enflasyon artışının somut göstergesi bu rakamsal artış" dedi.

CHP'li Gürer, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan kurbanlık fiyatlarını bu sefer küçükbaş hayvan fiyatları üzerinden değerlendirdi.

"EMEKLİ DE KURBAN ALABİLSİN"

Gürer, koyun fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 oranında arttığı bir ortamda emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarının asgari ücret seviyesinde olması ve emeklinin Kurban Bayramı'nda bir kurbanlık alabilmesinin sağlanması için kanun teklifi verdiğini belirtti. Gürer, "Bir emekli bir koyun alacak olsa bir maaşını vermek zorunda.  Ortalama bir koyun alacak olsan 10 bin liranın altında koyun yok. Geçen yıl en yüksek fiyat bu fiyatın altında idi. Koyun kilosu fazla olan, biraz büyüğünü olsun istenirse 12 bin-14 bin lira aralığında bir tutarı gözden çıkarmak gerekiyor. Farklı illerde bu fiyatlar değişiyor. Nakliye ile sevk ve büyük kent hayvan pazar giderleri eklenirse fiyatlar daha da artıyor. Koç fiyatları 20 bin liraya dayanmış bulunuyor. TBMM Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye tutarını asgari ücrete (17 bin liraya) çıkarın, emekli de kurban alabilsin diyoruz" diye konuştu.

"KÖYDE 8 SÜRÜ VARKEN ŞİMDİ 2 SÜRÜ KALDI"

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen seneye göre arttığını belirterek güncel küçükbaş kurbanlık fiyatlarını açıklayan üretici Ertuğrul Koç, "Koyunun canlı baskül fiyatı 300 lira. Geçen seneye bakarak, geçen sene bu koyunlar 5 bin lira idi, şimdi ufaklar 10 bin lira oldu. Orada koçlar var, onlar 10 bin lira idi, şimdi 20 bin lira oldu. Şu anda 10 bin liranın altında koyun yok. 500 davar, 8 sürü vardı bu köyde, bu köy 60 hane. Şimdi köyde iki sürü var, 100 tanesi bizde, 100 tanesi de başka birinde. Başka da yok, sürü bitti, her köyde bitti" dedi.

CHP'li Gürer, küçükbaş hayvan fiyatlarındaki artışın girdi fiyatlarıyla alakalı olduğunu, vatandaşın bu işten üretici para kazanıyor gibi görmesine karşı artan yem fiyatları, veteriner gideri ve işçi ücretleriyle üreticinin de para kazanamadığını belirtti. Üretici Ertuğrul Koç ise "Kurban fiyatlarının artması hem yemle ilgili hem de enflasyonla ilgili. Asgari ücret 9 bin liraydı, şu an 17 bin lira. Her şey arttı, yüzde 100 enflasyon var Türkiye'de. Bizde kazanamıyoruz. Ben 10 bin liraya sattığım hayvanı geri 9 bin liraya alamıyorum. Koyunu 6 ay danayı 1 yıl besliyoruz kesime gelmesi için. 6 ay boyunca yem yedirmek zorundayız, bakım giderleri de ahır giderleri de arttı, sürekli artıyor" diye konuştu.

"HEM ÜRETEN HEM TÜKETEN ŞİKAYETÇİ"

Gürer, AKP iktidarının politikalarını eleştirerek hayvancılığa gerçekçi destekler verilmesi gerektiğini belirtti. Gürer, "Besicilik yapan da zararda, tüketici de pahalıya ürün alıyor, ama sistemdeki giderler özellikle de yem gideri başta olmak üzere devlet sübvanse etmiyor. Bu durumda kurbanlık fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Kurban Bayramlarının özelliği de kurban kesip, kurban etini fakir fukaraya dağıtmak gerekir. Ama emekli, dar gelirli bu fiyatlara kurban alması çok zor. Üretici de 'Yetiştiriciler olarak biz bu işten para kazanmıyoruz. Biz de mağduruz' diyor. Hem üreten hem tüketen durumdan şikayetçi. Kurban Bayramı'nda özüne uygun kurban keserek kutlamakta artık sabit ve dar gelirli ile emekli için çok zorlaştı" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili, Kurban Bayramı öncesi artan kurbanlık fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika

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