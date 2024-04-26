CHP Milletvekili Mahmut Tanal, elektrik kesintilerini protesto etmek için oturma eylemi başlattı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, elektrik kesintilerini protesto etmek için oturma eylemi başlattı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, elektrik kesintilerini protesto etmek için oturma eylemi başlattı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki sürekli elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiği gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Tanal, elektriklerin sürekli kesilmesinin insanların sağlığı ve onurlu bir yaşam sürdürmeleri açısından imkansız olduğunu belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'nın Suriye'ye ücretsiz olarak elektrik gönderilmesine rağmen vatandaşların mağdur olduğunu ifade etti.

26.04.2024 23:43
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MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik kesintilerini protesto etmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; "Elektriklerin sürekli kesilmesi nedeniyle insanların sağlığı açısından onurlu bir yaşam sürdürmeleri imkansız. Şanlıurfa'nın Suriye'ye olan sınırından Suriye'ye ücretsiz olarak elektrik gönderiliyor ama benim vatandaşım mağdur. Vatandaş parasını verdiği halde yatırımlar yapılmadığı için sürekli elektrikler kesiliyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki sürekli elektrik kesintilerinin yurttaşları mağdur ettiği gerekçesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Tanal, Bakanlık önünde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, oturma eyleminin gerekçesini şöyle anlattı:

"Bugün Şanlıurfa ve Mardin'den 100'e yakın arayan var. Sürekli elektrikler kesik. Elektriklerin Şanlıurfa ve Mardin'de sürekli kesik olması nedeniyle buna kayıtsız kalmak imkansız çünkü enerji bir insan hakkıdır. İnsan hakkından vazgeçilemez. Elektriklerin sürekli kesilmesi nedeniyle insanların sağlığı açısından onurlu bir yaşam sürdürmeleri de imkansız. Çocukların eğitimi, insanların sağlığı açısından mağduriyet yaşanıyor. Bu insanların mağduriyetini dile getirme adına Bakanlığı arıyoruz, ilgilenmiyorlar. Oradaki elektrik yetkililerini arıyoruz, ilgilenmiyor. Vatandaşlar perişan durumda, bu açıdan sabaha kadar burada oturma eylemi yapacağım ve eğer vatandaşın bir nebze sesini duyurabilirsek, bu mağduriyeti önleyebilirsek ne mutlu bizlere. Kaldı ki Şanlıurfa'nın Suriye'ye olan sınırından Suriye'ye ücretsiz olarak elektrik gönderiliyor ama benim vatandaşım mağdur."

"BU TOPLU BİR CEZALANDIRMA"

Vatandaşın parasını verdiği halde yatırımlar yapılmadığı için sürekli elektriklerin kesildiğini vurgulayan Tanal,  şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerine ilişkin kamuoyu, 'borçları var' diyebilir. Eğer bir hanenin borcu varsa o borçtan dolayı tüm köyün elektriği kesiliyor. Bir köyde 10 evin borcu varsa o köyden önceki köylerin elektriği de kesiliyor ve bu toplu bir cezalandırmadır. Kimin borcu varsa sen onu kesebilirsin. Onu da keserken bu enerjinin bir insan hakkı olması nedeniyle bundan mahrum bırakamazsın çünkü evde asgari yaşam şartları var. Bu yaşam şartları nedeniyle çocukları, aileleri elektriksiz bırakamazsınız. Elektriksiz bırakmak buradaki yaşam kalitesini düşürmek anlamına gelir, insan hakkı ihlali anlamına gelir. Hiçbir insanı insan hakkı ihlaline mahkum bırakmaya hiçbir ekonomik veya siyasi gerekçe olamaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Mahmut Tanal, elektrik kesintilerini protesto etmek için oturma eylemi başlattı - Son Dakika

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