CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'i eleştirdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda; "Yusuf Tekin ağzından şu sözler döküldü, çok tanıdık geliyor. Çocukların dağa çıkmasını önleyecekmiş. Zamanında Fethullahçılar için de aynı cümleyi kurdular, yine aynı 'STK' sözünü Fethullah için de kullandılar. 15 Temmuz günü emir veren komutanlar, emri uygulayan alt rütbeliler dağdan mı inmişti? 15 Temmuz'da hainler dağdan inmedi Yusuf Tekin, vaiz kürsüsünden indi, bakanlığınızdaki koltuklardan indi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tam 35 bin kişi ihraç edildi. Cemaat paketi içinde Silahlı Kuvvetler'e yerleşmiş, oralardan da uçaklardan, helikopterlerden indi, oradan da gelip bu Meclis'in ve milletin tepesine bindi. O zaman da bunlara 'STK' diyordunuz Yusuf Tekin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 14'üncü maddesi üzerine konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek şunları söyledi:

"DEMOKRASİ VARMIŞ GİBİ BİR TABLOYU TAMAMLIYORUZ: Genel Kurul'da, TBMM'de bütçe yetkisi yok. Yani şu AKP sıraları da dahil burada hepimiz 'hayır' desek bile bu bütçe yine geçecek yani bildiğinizi okuyacaksınız. O yüzden, biz aslında Türkiye'de demokrasi varmış gibi yapmak için bir protokolü, bir tabloyu tamamlıyoruz. İşte, verdiğimiz sözlü soru zaten elimizden alındı, yazılı sorulara cevap bile verilmiyor lütfedilip. Bütçe hakkı zaten ortada. Kanun teklifleri getiriyoruz, reddediliyor. O yüzden, ben bu kıymetli vaktimi, on dakikayı bazı önemli konuları anlatarak geçireceğim.

YUSUF TEKİN KANKASININ HAKKINI GÖZETİYOR: Bir FETÖ vardı, şimdi onlarca cemaat var, bire on veriyor; en iyi yaptığınız şey de en iyi üretim de bu tarikatlar. Milli Eğitim Bakanı Tekin de diyor ki, 'Ben bu cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğim.' Milli Eğitim'e tarikatı sokmak pedagojik bir cinayettir. Yüz binlerce öğretmen atama bekliyor, Yusuf Tekin onlarla protokol yapmıyor. Okullarda can güvenliği sorunu var yani uyuşturucu batağına saplanmış, okul çevreleri güvenliksiz. Tam 30 bin okul güvenlikçisi atama bekliyor, onlarla protokol yapmıyor. Kiminle protokol yapıyor? Bu cemaat ve tarikatlarla protokol yapıyor. Neden? Çünkü kendisi de onlardan biri yani onların kankası olduğu için onların haklarını gözetiyor.

STK SÖZÜNÜ FETHULLAH İÇİN DE KULLANDILAR: Yusuf Tekin ağzından şu sözler döküldü, çok tanıdık geliyor. Çocukların dağa çıkmasını önleyecekmiş. Zamanında Fethullahçılar için de aynı cümleyi kurdular, yine aynı 'STK' sözünü Fethullah için de kullandılar. 15 Temmuz günü emir veren komutanlar, emri uygulayan alt rütbeliler dağdan mı inmişti? 15 Temmuz'da hainler dağdan inmedi Yusuf Tekin, vaiz kürsüsünden indi, bakanlığınızdaki koltuklardan indi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tam 35 bin kişi ihraç edildi. Cemaat paketi içinde Silahlı Kuvvetler'e yerleşmiş, oralardan da uçaklardan, helikopterlerden indi, oradan da gelip bu Meclis'in ve milletin tepesine bindi. O zaman da bunlara 'STK' diyordunuz Yusuf Tekin.

İŞİNE BAK YUSUF TEKİN: 15 Temmuz'da kapatılan tam 1.500 dernek, 100'ün üstünde vakıf var, onlar senin protokol yaptığın bu çarpma STK'ler gibi değil gerçekten STK'ydi, onlar bile bu devlete ihanet ettiler. O yüzden, Yusuf Tekin, sen o işleri bırak da işini yap. Çocuk istismarı yüzde 1.500 artmış, onlara baksana, çoğu da bu senin tarikat yurtlarından. Çocuklar uyuşturucu batağına gidiyor, çocuklar beslenme bozukluğu yaşıyor, çağdaş ve bilimsel eğitimin uzağına savrulan bir nesil elden gidiyor; sen işine baksana. En bağnaz, en teokratik rejimlerde bile kadın hakları yükselirken işte bu Yusuf Tekin okullarda kız ve erkek öğrencileri ayırmaktan bahsediyor. Bu, organize bir proje. Hani bir 'paralel yapı' tanımı vardı, işte, Milli Eğitim'deki paralel yapılar da bu Yusuf Tekin'in sözde STK'leri, işte Diyanet İşleri Başkanı'yla yetkiyi paylaşıyor, bu paralel yapıların koordinatörü de Yusuf Tekin."