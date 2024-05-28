CHP Milletvekili Sarıbal: Sahipsiz hayvan sorunu yaşatmakla çözülür - Son Dakika
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CHP Milletvekili Sarıbal: Sahipsiz hayvan sorunu yaşatmakla çözülür

CHP Milletvekili Sarıbal: Sahipsiz hayvan sorunu yaşatmakla çözülür

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin, 'Bu sorun, öldürmekle değil, yaşatmakla çözülür. Kamu kurumları, gönüllüler ve sivil toplum örgütleri işbirliği yaparak hayvan haklarına saygı göstermeli.' dedi. Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, sahipsiz köpeklerle ilgili açıklamasını eleştirdi.

28.05.2024 16:41
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Bu sorun, öldürmekle değil, yaşatmakla çözülür. Kamu kurumları, gönüllüler ve sivil toplum örgütleri işbirliği yaparak hayvan haklarına saygı göstermeli." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, sahipsiz köpeklerle ilgili açıklamasını eleştirdi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasında, Türkiye'nin kuduz riski açısından yüksek kategoride olduğunu vurguladığını aktaran Sarıbal, bu söylemle sahpisiz hayvanlara karşı korku ve nefret ortamı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

AK Parti iktidarları boyunca sahipsiz hayvanların yeterli düzeyde kısırlaştırılmadığını öne süren Sarıbal, "iktidarın politikalarının sahipsiz hayvan sorununu derinleştirdiğini" kaydetti.

Sarıbal, "Kentleşme ve tarım politikaları, küçük tarım işletmelerini ve köy yaşamını yok ederek sokak hayvanları sorununu büyüttü." dedi.

Ekonomik nedenlerle hayvan sahiplenme oranlarının da düştüğünü belirten Sarıbal, "Kovid-19 sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle mama maliyetleri arttı ve bu durum sahiplenme oranlarını olumsuz etkiledi. Hayvan ticaretinin önlenmesi ve sahiplenme sürecinin teşvik edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sarıbal, sahipsiz hayvanların uyutulmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Bu sorun, öldürmekle değil, yaşatmakla çözülür. Kamu kurumları, gönüllüler ve sivil toplum örgütleri işbirliği yaparak hayvan haklarına saygı göstermeli. Öldürmek için değil, yaşatmak için var olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Sarıbal: Sahipsiz hayvan sorunu yaşatmakla çözülür - Son Dakika

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