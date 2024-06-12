CHP Milletvekili, sel felaketindeki kamu görevlilerinin ihmallerini sorguladı

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, geçtiğimiz yıl Kırklareli'nde yaşanan sel felaketinde altı kişinin yaşamını yitirdiği Sisli Vadi adlı tesiste, olayı soruşturan savcı ve mahkeme heyetinin çekilmiş fotoğraflarını göstererek, "Sisli Vadi'nin sahibi ile adliye yönetiminin tanışıklığının, ilişkisinin olmaması Türkiye'deki bürokrasi şartlarında hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi. Kamu görevlileriyle ilgili bir soruşturma da olduğunu belirten Özer, "Buradan Bakan Ali Yerlikaya'ya soruyorum. Soruşturmanın akıbeti nedir? Hangi kamu görevlilerinin ihmallerini buldunuz? Bunların cevabını bekliyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, bugün TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin Kırklareli'nde 5 Eylül 2023'te meydana gelen sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği grup önerisi üzerinde söz aldı.

"Ailelerin şikayetlerinin uzun süre sümen altı edildiği görülüyor"

Özer, Kırklareli'nde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayda kamu görevlilerinin ihmaliyle ilgili iddiaları hatırlatarak, "Yıllardır bu ülkede hukuk ya da adalet dediğimiz kavramlar iktidarın kamu görevlilerine işlemedi. Onlar kendi çıkarları için yarattıkları sözde adaletlerini işlettiler. Kırklareli'nde yaşanılan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi de tam da bu sistemin konusu. Dere yatağının kenarına kurulan işletmeyle ilgili iddianamede de pek çok ihmal sıralanmış durumda. İşin içinde kamu görevlilerinin olmasıyla beraber yaşanan süreç hiçbirimize yabancı gelmiyor. Yakınlarını kaybeden ailelerin kamu görevlilerin ihmaline dair yaptıkları pek çok şikayetin uzunca bir süre sümen altı edildiği, şikayet tarihleri ve İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı tarihe bakıldığında çok net bir şekilde anlaşılıyor" dedi.

Altı kişinin hayatını kaybettiği Sisli Vadi isimli tesiste çekilen fotoğrafı gösteren Özer, fotoğrafta bulunanları sıralayarak şunları kaydetti:

"Soruşturmanın akıbeti nedir? Hangi kamu görevlilerinin ihmallerini buldunuz?"

"Tarih 22 Mayıs 2022. Fotoğrafın çekildiği yer 6 kişinin hayatını kaybettiği "Sisli Vadi" adlı tesis. Fotoğrafın çekilmesindeki amaç, Kırklareli Adliyesinin bahar buluşması. Katılanlar, mevcut Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı, Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı ve Sisli Vadi'deki sel felaketi davasını yürüten Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, yine Sisli Vadi soruşturmasını yürüten savcı ve yargılamayı yapan heyetin üyesi de biraz önce gördüğünüz fotoğrafta ve aynı buluşmadalar. Tabii, "Bu fotoğrafta ne var?" diyebilirsiniz. Doğru, bu fotoğrafı sosyal bir faaliyet olarak değerlendirmek de mümkün ama eskilerin deyimiyle kazın ayağı pek öyle değil. Yargı camiasında bilinir ki böylesi buluşmalar olur olmadık yerlerde yapılmaz. Özellikle taşrada böylesi buluşmaların yapılacağı yerler bizzat başsavcılar tarafından belirlenir. Yazılı bir kural olmamakla birlikte, tanıdık birilerinin tesisi ya da mekanı olmasına da dikkat edilir. Dolayısıyla, bu buluşmanın adresi olan Sisli Vadi'nin sahibiyle adliye yönetiminin tanışıklığının veya ilişkisinin olmaması Türkiye'deki bürokrasi şartlarında hayatın olağan akışına son derece aykırıdır. Sisli Vadi isimli tesisin kaçak yapılaşma olduğunu bölgedeki herkesin bilmesi bir yana, bir kentin adliyesinin tepe yöneticilerinin kaçak tesiste bahar buluşması yapılmasına onay vermesini Türkiye şartlarında normal mi karşılamak lazım; buradan soruyoruz. Diğer taraftan, kaçak turizm tesisinin faaliyette bulunmasıyla ilgili resen soruşturma başlatması gereken savcılığın bu işlem için sel faciasının yaşanmasını neden beklediği ayrı soru işareti."

İçişleri Bakanlığı tarafından kamu görevlileri hakkında yürütülen bir soruşturmanın olduğunu da belirten Özer, "Buradan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da soruyoruz: Soruşturmanın akıbeti nedir? Hangi kamu görevlilerinin ihmallerini buldunuz? Bunların tamamının cevabını bekliyoruz" dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.