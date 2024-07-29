CHP Milletvekili Serkan Sarı, yaşam hakkı savunucularının imzalarını Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Serkan Sarı, yaşam hakkı savunucularının imzalarını Meclis'e taşıdı

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Anıtpark'ta düzenlenen yaşam hakkı savunucularının eylemine destek vererek, binlerce imzayı Meclis Genel Kurulu'na taşıdı. Sarı, imza rulosunu açarak 'Öldürmeyin, yaşatın' mesajını iletti ve sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı çözümler bulunması gerektiğini vurguladı. Sarı, bu uygulamanın arkasında bir tarikat veya ötenazi ilacı satan bir şirket olabileceğini ima etti ve açıklama yapılmasını istedi.

29.07.2024 01:47
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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yaşam hakkı savunucularının Anıtpark'ta düzenlediği eylemde toplanan binlerce imzayı TBMM Genel Kurulu'na taşıdı. Sarı, "Şu anda Anıtpark'ta yurdun dört bir yanından gelmiş halkımız, Meclis'e sesleniyor! 'Öldürmeyin, yaşatın' diye nöbet tutuyor. Binlerce imza getirdim size" diyerek 20 metrelik imza rulosunu açtı.

Yaşam hakkı savunucularının Anıtpark'ta yaşam nöbeti devam ederken, TBMM çatısı altında kanuna ilişkin görüşmeler de sürüyor. Düzenlenen eylemlere destek veren CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Anıtpark'ta yaşam hakkı savunucularının verdiği imzaları Meclis Genel Kurulu'na taşıdı.

CHP'li Sarı şunları söyledi:

"Bakın, şu anda Anıtpark'ta yurdun dört bir yanından gelmiş halkımız, Meclis'e sesleniyor! 'Öldürmeyin, yaşatın' diye nöbet tutuyor. Binlerce imza getirdim size! Buyurun. Yasayı geri çekin! Sokak hayvanlarını öldürmeden çözümlenecek bir sorun için, öldürmekteki ısrarınız neden? Ne kadar çok meraklısınız öldürmeye. Öldürmeyin, başka insancıl ve mantıklı çözümler var' diyoruz. 'Yok olmaz, öldüreceğiz' diyorsunuz. Öldürmeye meraklı olmak, normal bir şey değil! Ruh sağlığı açısından sıkıntılı bir durum. Birileri size ısrarla 'öldürün' diyorsa çıkın açıklayın. Merak ediyorum; her yaptığınız yasal düzenlemede olduğu gibi bunun da arkasında bir tarikat mı var? ya da ötenazi ilacını size satacak şirket mi var? Pis kokular geliyor bu uygulamanın arkasından. Çıkın açıklayın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Serkan Sarı, yaşam hakkı savunucularının imzalarını Meclis'e taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Serkan Sarı, yaşam hakkı savunucularının imzalarını Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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