CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzmir'deki okulların bahçe ve spor salonlarını kiralamasını Meclis gündemine taşıdı

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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) İzmir'de 18 okulun bahçe, spor salonları ve duvarlarının kiralama ihalesini Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bakanlık, ihalelerden kazanacağı ücreti diğer bakanlıklar arasında paylaşacakmış. Cumhurbaşkanı'na soruyorum, bakanlıklarınızın bu paraya ihtiyacı mı var" diye sordu. Kılıç, "Okul bahçelerinin otoparklara kiralanması demek, üçüncü kişilerin okullara serbestçe girebilmesi, çocuklarımızın özgürce ve güvenle oynayacakları alanların korunamayacağı anlamına gelmektedir. Bu uygulama başta uyuşturucu olmak üzere çok büyük tehlikelerin kapısını açmaktadır" dedi.

Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzmir'deki 18 okulun bahçe, spor salonlarını ve duvarlarının kiralama ihalesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Veliler ve öğrenciler kaygılı"

"2024-2025 eğitim öğretim dönemine çok az bir süre kala, Milli Eğitim Bakanlığı İzmir'in en gözde okullarının da aralarında bulunduğu 18 okul için akıl almaz bir karar aldı. MEB, okullarımızın bahçelerini, spor salonlarını hatta duvarlarını bile kiralığa çıkardı. 18 okul için ihale süreci dün başladı. Okullarımızın bahçe, spor salonları ve duvarlarının kiralığa çıkarılması öğrencilerimizi, eğitimcilerimizi, velilerimizi büyük kaygı ve endişelere sürüklemektedir. Bu 18 okul, İzmir'deki sayı. Türkiye genelinde bunun gibi kaç ihaleye çıkılacak Bakan'a soracağız."

"Bu uygulama, uyuşturucu başta olmak üzere çok büyük tehlikelere yol açacak"

Okulların bu kararla korunmasız hale geleceğini dile getiren Kılıç, "Okul bahçelerinin otoparklara kiralanması demek, üçüncü kişilerin okullara serbestçe girebilmesi, çocuklarımızın özgürce ve güvenle oynayacakları alanların korunamayacağı anlamına gelmektedir. Bu uygulama başta uyuşturucu olmak üzere çok büyük tehlikelerin kapısını açmaktadır" dedi.

Okulların içindeki yurtların bahçelerinin de ihaleye çıkarılacağını vurgulayan Kılıç, İzmir Atatürk Lisesi yerleşkesi içinde bir adet kız ve bir adet erkek öğrenci yurdunun bulunduğunu söyleyerek, bahçelerin kiraya verilmesinin yatılı kalan öğrencileri de tehlikeye düşürdüğünü ifade etti.

"Kiralama işlemlerinden gelecek gelir, Bakanlığa kaydedilecek"

Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bu alanlar Okul Aile Birlikleri tarafından kiraya veriliyordu. Ancak yargı bu kiralama işlemine dur dedi. Yargı kararı ortadayken Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir adım atması aynı zamanda hukuksuzdur.

Kiralama işlemlerinden elde edilecek paralar okula değil Bakanlığa gelir olarak kaydedilecektir. Üstelik bu gelirler, diğer Bakanlıklar arasında paylaştırılacaktır.

Cumhurbaşkanına soruyorum, Türkiye'nin 2024 bütçesi ortalama 12 trilyondur. Milli Eğitim Bakanlığı bütçeden her yıl aslan payını alır, bu yıl aldığı pay da 1 trilyon 90 milyon liradır. Bakanlıklarınızın bu bütçe büyüklükleri karşısında 18 okulun otopark gelirine ihtiyacı var mıdır?

Okullarımızdan ellerinizi çekin! Eğitimde niteliği artırmak yerine mülkiyetini kiralayan bir anlayışı kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın yatağa aç girmedikleri, okullarına aç gitmedikleri, güvenle eğitim alabildikleri, laik, çağdaş ve bilimsel eğitim alabilecekleri alanları yaratmak için mücadele etmeye devam edeceğiz, bu gerekçelerle ihalenin hemen durdurulmasını talep ediyoruz."

"Bakanlığın bu ihalelerden elde edeceği kazanca ihtiyacı var mı"

Kılıç, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"-Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün taşınmaz kiralama ihalesi ilanına göre, İzmir'de 18 okulumuzun spor salonlarının, bahçelerinin ve duvarlarının üçüncü kişilere kiralanmasındaki amaç nedir?

-Bakanlığın bu ihalelerden elde edeceği kazanca ihtiyacı var mıdır? Bakanlığın bütçesi yetersiz midir? İhalelerden ne kadar gelir elde edilmesi planlanmaktadır? Bu gelirler hangi harcamalarda kullanılacaktır?

-Daha önce Okul Aile Birlikleri tarafından okul bahçeleri otopark olarak kullanılmaktaydı. Konunun yargıya taşınması üzerine, yargı kiralama işlemini iptal etmiştir. Bu karardan haberiniz bulunmakta mıdır? Okul bahçelerinin otopark olarak işletilmesi hukuki midir?

-Türkiye genelinde kaç okulun bahçeleri, spor alanları ve duvarları kiralanmak üzere ihaleye çıkarılacaktır? Bu okullar hangi illerde yer almaktadır? İllere göre dağılımları nedir? Bu okullar hangileridir?

-Kiralanmasına karar verilen yerlerin ticari amaçlı kiralanmasının uygun olup olmadığına dair hukuki değerlendirmeniz nedir?

-Kiralama işlemi, eğitim öğretim faaliyetlerini nasıl etkileyecek? Hangi önlemler alınacak? Kiralamaların güvenlik zafiyeti yaratabileceği endişesiyle ilgili olarak alınacak önlemler nelerdir?

-Kiralama işlemi hangi zaman aralığında ve ne kadar süreyle yapılacak? Bu süreç nasıl ve kimler tarafından belirlenecektir?"