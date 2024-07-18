CHP Milletvekili Şevkin, kamuda tasarruf tedbirlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Şevkin, kamuda tasarruf tedbirlerine tepki gösterdi

CHP Milletvekili Şevkin, kamuda tasarruf tedbirlerine tepki gösterdi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinde, emekli maaşlarına sıfır zam yapılırken diğer harcamalarda tasarruf yapılmadığını belirterek iktidara tepki gösterdi. Şevkin, asgari ücretlinin harcamasının sarayın 40 saniyelik harcamasına bedel olduğunu ve derhal bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.

18.07.2024 16:48
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(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinde, "12 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye sıfır zam, asgari ücretliye sıfır zam ancak itibara gelince tasarrufa gidilmiyor" diyerek iktidara tepki gösterdi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinde söz aldı. Şevkin, elektrik ve yurtdışına çıkış harçlarına zamları eleştirerek şöyle konuştu:

"Elektriğe yüzde 138, yurtdışına çıkış harcına yüzde 250 zam. Benzin 45 bin 67 lira. Yani iğneden ipliğe zam yapılırken yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya çıkarılırken en düşük emekli aylığı ise 12 bin 500 lira olarak belirleniyor. Abdullah Güler bunun bütçeye yük olduğunu ifade ediyor. Allahtan korkun diyorum. Beş uçakla yurtdışına gidip itibardan tasarruf etmeyenler, iş emekliye gelince mi tasarrufa gidiyorlar? 12 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye sıfır zam, asgari ücretliye sıfır zam ancak itibara gelince tasarrufa gidilmiyor. Bir asgari ücretlinin harcaması sarayın 40 saniyelik harcamasına bedel. Sarayın 27 saniyelik harcaması da bir emekli maaşına denk geliyor. Derhal bu yanlıştan dönün ve hak edene hakkını verin."

Kaynak: ANKA

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