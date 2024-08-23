CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmalarını takip etti

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(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için sürdürülen arama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemede bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce kaybolan Narin Güran için sürdürülen arama çalışmalarını takip etti.

Narin için kapsamlı bir arama çalışmasının yapıldığını söyleyen Tanrıkulu, şu açıklamayı yaptı:

"8 yaşındaki kızımız Narin'in kaybolduğu Tavşantepe köyündeyim. 2 gün önce köyde Kur'an kursuna giden Narin'den 15.20'de kurstan çıktıktan sonra bir daha haber alınamıyor. Annesi, Kur'an kursundan sonra arkadaşlarıyla oynadığını düşünerek başta merak etmiyor ancak 2 saat sonra gelmeyince telaşlanıp arkadaşlarına ve amcasının çocuklarına soruyor; onlar da eve gittiğini söylüyorlar. Ancak eve de gitmediği için o saatten sonra güvenlik güçlerine haber veriyorlar. 48 saattir burada etkin bir araştırma yapılıyor gerçekten. AFAD ekipleri, jandarma, Kayapınar ve Kulp Belediyelerinin arama tarama ekipleri sahada, yan taraftaki mısır tarlasında, su kanalında ve gidebileceği bütün istikametlerde çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin, gönüllülerin araması konusunda herhangi bir eksiklik yok. Kamera sistemleri var. Havaalanına bitişik bir köy olduğu için de güvenlik kameralarının bulunduğu ifade ediliyor. Diyarbakır Valisi de bu alana geldi. Jandarma ekipleri etkin bir araştırma yapıyor. Sağ olarak bulunması noktasında hepimizin beklentisi var. Yakınlarının büyük üzüntüsü var. Burada olmaya ve bu etkin aramanın devam etmesi konusunda da çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha çaba içerisinde olan herkese teşekkür ediyorum. Tek temennimiz bir an evvel sağ olarak küçük çocuğumuzun bulunması" dedi.