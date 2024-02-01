CHP Milletvekili Suiçmez, Can Atalay\'ın Yargıtay kararının okunmasını engellemeye çalıştı

CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez'in TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay kararını okuyan katibin mikrofonunu kapatarak, kararın okunmasını engellemeye çalışması kameraya yansıdı. Suiçmez, Başkanlık Divanı'nda görevli katip üye kararı okurken, divan önüne giderek katibin mikrofonunu kapattı. Katibin mikrofonu açarak kararı okumaya devam etmesi üzerine Suiçmez (gri ceketli) bir kez daha da mikrofonu kapattı.
TİP Hatay Milletvekili, Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliği hakkındaki Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararının 30 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. Kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmaya başlanması milletvekillerinin tepkilerine neden oldu. Bazı milletvekilleri Başkanlık Divanı'nın önüne giderek tepkilerini dile getirdi. Tartışma ve bağrışmaların yaşandığı sırada Başkanlık Divanı'nda görevli katip üye kararı okumaya başladı. CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez de divan önüne giden milletvekilleri arasındaydı. Suiçmez, kararı okuyan katip üyenin önüne giderek, katip üyenin mikrofonunu kapattı ve Can Atalay kararının okunmasını engellemeye çalıştı. Suiçmez'in (gri ceketli) bu hareketi kameralara da yansıdı. Suiçmez, mikrofonu yeniden açarak kararı okumaya devam eden katip üyenin mikrofonunu bir kez daha kapattı.
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