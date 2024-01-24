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CHP Milletvekili Tanrıkulu, AKP'nin belediyelere kayyum atama uygulamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tanrıkulu, AKP'nin belediyelere kayyum atama uygulamasına tepki gösterdi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin belediyelere kayyum atama uygulamasına tepki gösterdi. Tanrıkulu, kayyumların yolsuzluklarına ses çıkarılmadığını ve bu durumun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontrolünde olduğunu belirtti. Ayrıca, belediye meclislerinin olmaması nedeniyle bu yolsuzlukların denetlenemediğini ve bölge halkının bu düzeni sandıkta cezalandıracağını ifade etti.

24.01.2024 - 18:55,  Güncelleme: 19:39
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'nda; "Ranttan payını almayanlar bize bildiriyorlar ama belediye meclisi olsa, ilçe belediye meclisi olsa, büyükşehir belediye meclisi olsa bütün bunlar şeffaf olacak, denetlenecek, en azından ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinde imar komisyonundan geçecek ama sadece tek kaymakam, tek vali buna bir imza atıyor. Soruşturabiliyor musunuz? Hayır. Böyle bir talan düzeni var, bu düzen sizi yıkacak onu size söyleyeyim ve bölge halkı sizi bir kez daha sandığa mahkum edecek" açıklamasını yaptı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP iktidarının belediyelere kayyum atama uygulamasına TBMM Genel Kurulu'nda tepki gösterdi. Tanrıkulu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikle, otuz bir yıl önce bugün katledilen araştırmacı, yazar, gazeteci ve hukukçu büyüğümüz Uğur Mumcu'yu saygı ve sevgiyle anıyorum. Kendisi siyasal bir cinayete kurban gitti ve duvardan tuğla çekilmediği için de cinayet bugüne kadar aydınlatılamadı. Yine, yirmi üç yıl önce bugün Diyarbakır'da katledilen Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı da burada saygıyla anıyorum. Kendisi Diyarbakır'da JİTEM tarafından gerçekleştirilen faili meçhul cinayetlere ve zorla kaybedilmelere aldığı tutumla biliniyordu. Bu nedenle hedef haline getirildi ve Hizbul-Kontra tarafından Diyarbakır'da katledildi, kendisi de dostumuzdu, onu da burada bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum.

"HANGİ CUMHURİYET SAVCISI BUNLAR HAKKINDA BİR SORUŞTURMA BAŞLATMAYA CESARET EDEBİLİR?"

Üç başlıkta büyük talan var, tabii, bu talan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bir idari pratiğine dönüştüğü için de ses çıkmıyor. Üç başlık diyorum değerli arkadaşlar; biri taşınmazların satımı, diğeri imar uygulamaları yani imara açılan yerler ve imar değişiklikleri, üçüncüsü ise özellikle mal ve hizmet alımları yönünde kayyumların yaptığı icraatlar; tamamen yolsuzca arkadaşlar, bakın, tamamen yolsuzca. Burada bir belediye başkanı hemşehrimiz de var, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin önceki gün askıya çıkardığı bir ilanı göstereceğim size. Bakın, arkadaşlar, burada yol var, arada yol var, imar uygulaması, daha askıdan inmeden yol ortadan kaybolmuş ve sonuçta milyonlarca lira değerindeki bir rant daha askıdayken bu mülk sahibine kazandırılmış. Şimdi, kayyum kim? Kaymakam. Kayyum kim? Vali. Sizlere soruyorum: Hangi Cumhuriyet Savcısı bunlar hakkında bir soruşturma başlatmaya cesaret edebilir, hangisi? Bakın, inanın, milyonlarca lira değerinde rant var, satılan taşınmazlar... Şimdi, önümüzde seçim var, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı'na daha yeni ödül verdiniz. Seçimler nedeniyle alınan mal ve hizmetler var. Bana bizzat belediyeden bildirilen öyle mal ve hizmet alımı olmuş ki ama teslim alınmayan... Diyarbakır'ın ve bütün bölgedeki kayyum idaresindeki belediyelerin kamu malları gani gani talan ediliyor. Kimin kontrolünde? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontrolünde.

"SİYASETÇİLERİN DE O YEREL RANTLARA ORTAKLIĞI VAR"

Bir kez daha söylüyorum: Bakın, eğer siyasal ortaklığınız yoksa kayyumların bu yolsuzluklarına ses çıkarırdınız ama siyasal ortaklığınız var ve siyasetçilerin de o yerel rantlara ortaklığı var. Bize nasıl geliyor bütün bunlar? Halen belediyede çalışan namuslu, vicdanlı yerel memurlar var, o vasıtayla bize geliyor.

İkincisi, bu ranttan payını almayanlar bize bildiriyorlar ama belediye meclisi olsa, ilçe belediye meclisi olsa, büyükşehir belediye meclisi olsa bütün bunlar şeffaf olacak, denetlenecek, en azından ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinde imar komisyonundan geçecek ama sadece tek kaymakam, tek vali buna bir imza atıyor. Soruşturabiliyor musunuz? Hayır. Böyle bir talan düzeni var, bu düzen sizi yıkacak onu size söyleyeyim ve bölge halkı sizi bir kez daha sandığa mahkum edecek."

CHP Milletvekili Tanrıkulu, AKP\'nin belediyelere kayyum atama uygulamasına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA
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