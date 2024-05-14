CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır'daki çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır'daki çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dünya Çiftçiler Günü'nde Diyarbakır'daki çiftçilerin tarımsal sulama ve depolama sorunlarına işaret ederek, DEDAŞ'ın çiftçilere zulüm uyguladığını belirtti. Tanrıkulu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tedbir alması gerektiğini vurguladı.

14.05.2024 22:46
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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dünya Çiftçiler Günü'nde Diyarbakır'daki çiftçilerin sorunlarına işaret ederek, "Tarımsal sulama enerjiyle yapılıyor ve DEDAŞ bölgedeki çiftçilere büyük zulüm uygulamaktadır" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te söz alarak, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Diyarbakır'daki çiftçilerin sorunlarına değindi. Bölgede tarımsal sulamanın enerjiyle yapıldığını belirten Tanrıkulu, "DEDAŞ bütün bölgedeki çiftçilere büyük zulüm uygulamaktadır. Yeniden bu gündeme gelecek, şimdiden iktidar partisi milletvekillerini ve iktidarı uyarıyorum" diye konuştu.

Depolarla ilgili sorunun da altını çizen Tanrıkulu, "Bütün silolar şu anda dolu. Yarın öbür gün hasat olacak ve yeniden randevu sistemine geçilecek, rüşvetle, aracılarla bu işler yapılmaya çalışılacak. Dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buna ilişkin bir tedbir alması lazım." ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır\'daki çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır'daki çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti - Son Dakika

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