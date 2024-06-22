CHP Milletvekili Tanrıkulu: Yangına geç müdahale edildi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tanrıkulu: Yangına geç müdahale edildi

CHP Milletvekili Tanrıkulu: Yangına geç müdahale edildi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına geç müdahale edildiğini ve doğru müdahale olsaydı yurttaşların kendini feda etmek zorunda kalmayacağını belirtti. Tanrıkulu, yangının çıkış nedeninin elektrik iletim hatlarından kaynaklandığını ve DEDAŞ'ın etkin bir şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi. CHP olarak olayı takip edeceklerini ve Meclis gündemine taşıyacaklarını ifade eden Tanrıkulu, hükümetin zararların giderilmesi için kaynak aktarması gerektiğini vurguladı.

22.06.2024 17:35
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangınla ilgili "Yangının boyutu ve gerçekleştiği yer bakımından yurttaşlarımızdaki algı, geç müdahale edildiği noktasındadır. Eğer doğru ve zamanında müdahale olsaydı belki yurttaşlarımızı kendini feda edecek bir müdahale içinde olmayacaktı" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili, 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve 78 kişinin yaralandığı yangının ilk çıktığı Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde incelemede bulunarak hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Tanrıkulu, bölge halkıyla yaptığı görüşmelerin izlenimlerini aktardı. Yangının çıkış nedeni konusunda bölge halkında elektrik iletim hatlarından kaynaklandığı görüşünün hakim olduğunu aktaran Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Burada büyük bir zarar oluştu. Maliyeti ağır olan bir hasar var. Yangının çıkmasında, bu şekilde büyümesinde olağan şüpheliler var. Onların başından da DEDAŞ geliyor. Bu mevsimde bu bölgede, hava sıcaklığı ve değişik nedenlerle elektrik iletim hatlarından kaynaklı yangınlar çıkıyor. Bu bilinen bir şey. Tanıklarla yaptığımız görüşmelerde, elektrik iletim hatlarından çıkan kıvılcımların yangına sebebiyet verdiğini aktardılar. Olağan şüpheli DEDAŞ'tır ve bunun etkin bir şekilde soruşturulması gerekiyor. Elektrik hizmeti bir kamu hizmetidir. Bu hizmetlerin özelleştirilmemesi gerekirdi. Ama maalesef Türkiye'de özelleştirildi. Burada da DEDAŞ elektrik hizmetini yürütüyor. Altyapıyı yenilemesi gerekirken, bu hizmetleri yeterince yapmadığını biliyoruz. Buradaki direklerin çoğu tahta direkler. Benim aldığım bilgiye göre 1987 yılında yapılmış ve o zamandan bu yana bu direkler yenilenmemiş. Bu bakımdan bölgeye yatırım yapılmıyor. Adalet Bakanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıda bulunuyorum, bu soruşturmayı yetkin ve DEDAŞ'ı şimdiye kadar korunduğu şekilde korunmadan yapmaları gerek. Çiftçinin çok büyük zararı var. Bu zararları doğru tespit edilip, zararların giderilmesi noktasında da hükümet bütün kaynakları aktarması gerekiyor. Yurttaşlarımızın izlenimleri, buradaki kamu hizmeti yeterli bir biçimde yürütülmüyor."

'Yetkilileri göreve çağıracağız, önümüzdeki hafta Meclis gündemine getireceğiz'

CHP olarak olayın takipçi olacaklarını söyleyen Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başsağlığı mesajını ileterek, yangını Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi. Tanrıkulu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yakın zamanda Türkiye'nin birçok yerinde yangın çıktı. Ama bu kadar insani maliyetin fazla olduğu bir yer görülmedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üzerimizde ne düşüyorsa yapacağız. Yetkilileri göreve çağıracağız, önümüzdeki hafta Meclis gündemine getireceğiz. Genel Başkanımız da üzerine düşen sorumluluğu getiriyor, getirecek. Genel Başkanımızın başsağlığı ve taziye mesajını sizler aracılığıyla iletiyorum. Yangının boyutu ve gerçekleştiği yer bakımında yurttaşlarımızdaki algı, geç müdahale edildiği noktasındadır. Eğer doğru ve zamanında müdahale olsaydı belki yurttaşlarımızı kendini feda edecek bir müdahale içerisinde olmayacaktı. Yangının nedeni, büyümesi, müdahale edilmesi noktasındaki aksaklıklar, kamu hizmetlerinin doğru yürütülmemesi noktasında nerede bir aksaklık varsa çıkarılması noktası üzerimize düşeni yapacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tanrıkulu: Yangına geç müdahale edildi - Son Dakika

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