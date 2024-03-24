CHP Milletvekili Tarım Kredi Kooperatifleri\'ni Eleştirdi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde son tüketim tarihi geçmiş ya da geçmek üzere olan ürünleri ekstra indirimlerle satışa sunduğunu iddia ederek, "Gıda enflasyonunu düşürmek iddiasındaki Tarım Kredi gıda terörünü körüklüyor. Tarihi 1 ay geçmiş ürünleri vatandaşımıza satmaya çalışıyor" dedi. Torun, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde Çin'den ithal pirinç satılmasını da "Yerli üreticimize destek olmak için bu marketlerden alışveriş yapan yurttaşlarımıza ihanet ediliyor, çiftçimizin hakkı Çin'e veriliyor. Mevcut iktidarın halka mesafesi Ankara – Pekin arası mesafeden daha uzak. 7 bin kilometre mesafeden bu ülkeyi yönetemezsiniz, yönetemiyorsunuz" sözleriyle eleştirdi.
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, vatandaşa ucuz gıda satmak için açılan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde tarihi geçmiş ürünlerin ekstra indirimlerle vatandaşa satıldığını iddia etti. Ankara'daki bir markette bir vatandaştan bu konuda bir mesaj aldığını kaydeden Torun, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Torun açıklamasında şunları söyledi:
"Ankara'da yaşayan bir vatandaşımızdan birkaç fotoğraf ile birlikte bir mesaj aldım. Tarım Kredi Marketler son tüketim tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan ürünleri ekstra indirimlerle satışa sunmuş. Vatandaşımızın 20 Mart tarihinde çektiği fotoğraftaki peynirin son tüketim tarihinin 17 şubat olduğu görülüyor ve vatandaşımızın ifadesine göre raftaki diğer kutularında ya tarihi geçmiş ya da geçmek üzere. Gıda enflasyonunu düşürmek iddiasındaki Tarım Kredi gıda terörünü körüklüyor. Tarihi 1 ay geçmiş ürünleri vatandaşımıza satmaya çalışıyor.
Yanlışlar burada bitmiyor; Tarım Kredi Marketlerde piyasaya göre gerçekten ucuza satışa sunulan pirinç Çin'den ithal. Ülkemizin çiftçisine ve üreticisine destek olması beklenen Tarım Kredi Kooperatifleri Çin'den pirinç ithal ederek gıda enflasyonunu düşük göstermeye çalışıyor. Yerli üreticimize destek olmak için bu marketlerden alışveriş yapan yurttaşlarımıza ihanet ediliyor, çiftçimizin hakkı Çin'e veriliyor. AKP'nin yerliliği ve milliliği tam olarak burada sona eriyor. Mevcut iktidarın halka mesafesi Ankara – Pekin arası mesafeden daha uzak. 7 bin kilometre mesafeden bu ülkeyi yönetemezsiniz, yönetemiyorsunuz."
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