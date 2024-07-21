CHP Milletvekili, THY'nin cemaatlere bedava bilet verdiğini iddia etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili, THY'nin cemaatlere bedava bilet verdiğini iddia etti

CHP Milletvekili, THY\'nin cemaatlere bedava bilet verdiğini iddia etti

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türk Hava Yolları'nın İsmailağa Cemaati'ne ait bir derneğe 4 yılda 524 bin dolarlık bedava bilet verdiği iddiasını açıkladı. Sarı, THY'nin cemaat, tarikat ve yandaşlara kaynak aktardığını belirterek, Balıkesir Havaalanı'ndan uçak seferlerinin artırılmasını istedi.

21.07.2024 18:17
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(ANKARA) -CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halkın yolu yaptık' dediği hava yolu şirketlerimiz ne yazık ki cemaat ve tarikatların yolu olmuş durumda. Ballı maaşlar alan, milyonluk maaşlar alarak yöneticiler atanan yandaş yöneticilerine milyon liralık maaş vererek yönetilen THY, bugün baktığımızda cemaatlere, tarikatlara, yandaşa, eşe dosta peşkeş çekildiğini görüyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Balıkesir Milletvekili Sarı, Türk Hava Yolları'nın (THY) İsmailağa Cemaati'ne ait bir derneğe 4 yılda 524 bin dolarlık bedava bilet verdiği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halkın yolu yaptık' dediği hava yolu şirketlerimiz ne yazık ki cemaat ve tarikatların yolu olmuş durumda. Ballı maaşlar alan, milyonluk maaşlar alarak yöneticiler atanan yandaş yöneticilerine milyon liralık maaş vererek yönetilen THY, bugün baktığımızda cemaatlere, tarikatlara, yandaşa, eşe dosta peşkeş çekildiğini görüyoruz. Kamuoyunun önüne düşen rakamlara baktığımızda 2018 yılında İsmailağa Cemaati'ne 74 bin dolarlık 2019 yılında 110 bin dolarlık, 2020 yılında 160 bin dolarlık, 2021 yılında 180 bin dolarlık toplam 524 bin dolarlık bilet hibe edilmiş. Diğer tarikat, diğer cemaatlere, yandaşa, eşe dosta ne verildi, belli değil. Kimin kargoları ücretsiz taşındı, bunlar belli değil.

Ne yazık ki bu anlayışla yönetilen THY'den Balıkesir halkı için çağrıda bulunduğumuzda sayın Bakan'ın bize vermiş olduğu cevap neydi? 'Hava yolu şirketleri karlı bulmadığı için Balıkesir'den uçak indirip kaldıramıyoruz' diye açıklama yapmışlardı. Yaklaşık yarım milyar liraya mal olan havaalanımıza bu 5 yıl içerisinde 169 milyondan fazla bir maliyetle masrafı olmuş olmasına rağmen bir uçak indirmeyi başaramayan THY bugün gelinen noktada insanlara ücretsiz bilet dağıtıyor. Biz Balıkesir halkımıza ücretsiz bilet değil, sizlerden hizmet bekliyoruz. Karlılığınıza değil hizmetinize odaklanın istiyoruz. Balıkesir Havaalanı'ndan uçak kaldırarak Balıkesir'deki hemşehrilerime yardımcı olmanızı istiyoruz. Ama sizin aklınızda sadece tarikat ve cemaatler var. Yazıktır, gelin şu yatırımı çürümeye terk etmeyelim. Her yıl personel sayısı artan bakım, onların masraflarıyla her yıl masraf doğuran Balıkesir Havaalanı'na Balıkesir halkını kullanımına kazandıralım. Sizlere bu konuda çağrıda bulunuyorum."

Kaynak: ANKA

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