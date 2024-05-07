CHP Milletvekili Türker Ateş: Eğitimdeki Reformlar İçler Acısı Halde - Son Dakika
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CHP Milletvekili Türker Ateş: Eğitimdeki Reformlar İçler Acısı Halde

CHP Milletvekili Türker Ateş: Eğitimdeki Reformlar İçler Acısı Halde

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, Türkiye'deki eğitim sisteminin ideolojik ve çağdaşlıktan uzak olduğunu belirtti. Ateş, yapılan araştırmaların gösterdiği gibi gençlerin eğitimde ve istihdamda yer alma oranının düşük olduğunu vurguladı. Ayrıca, PISA test sonuçlarına göre Türkiye'nin uluslararası rekabet şansının düşük olduğunu ifade etti. Ateş, iktidarın uyguladığı 4+4+4 sisteminin de başarısız olduğunu ve müfredat programının radikal değişikliklerle geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacağını söyledi.

07.05.2024 13:11
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, iktidarın eğitim politikaları ve son olarak açıklanan müfredat programını eleştirerek, "Ülkemizde ideolojik yönü ağır basıp, ayakları yere basmayan reformlarla eğitimde geldiğimiz nokta içler acısı halde. 4+4+4 sisteminde okula başlayan kuşağın yüzde 17'sinin 10 yıl sonra ne eğitimine devam ettiği, ne de istihdam içinde yer aldığı görüldü. Hükümetin oldubittiye getirdiği, çağdaşlıktan uzak, değişen dünyanın ihtiyaçlarını dikkate almayan eğitim politikaları ve ekonomideki basiretsizlikle ev genci gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ekonomik krizlerle artan çocuk işçiler de cabası" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, eğitimde uygulanan yanlış politikalar sonucu yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Ateş, OECD'nin 2022 yılı verilerine göre; Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda yer alan 15-19 yaş grubu gençlerin oranının yüzde 16,7 olduğunu belirterek, "Bu oran ile Türkiye, Şili ve Güney Afrika'yı bile geçmiş durumda; OECD sıralamasında 4. sırada. Erkeklerde oran yüzde 12,5 iken kızlarda yüzde 21,3'e ulaşıyor. Türkiye ayrıca, 20-24 yaş grubunda yüzde 33,3 oranıyla sıralamada Güney Afrika'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. TÜİK'in 2023 yılı verileri 15-24 yaş grubunda ise bu oranın yüzde 22,5 olduğunu gösteriyor. Sadece bu veriler bile eğitim sistemimizdeki yetersizliklerin önemli bir yansıması" ifadelerini kullandı.

PİSA TESTİ ORTADA; ULUSLARARASI REKABET ŞANSIMIZ DÜŞÜK

Ülkeler arası rekabet için değişen dünyanın ihtiyaç duyduğu yeterlikler bir yana Türkiye'nin yeni kuşaklarına eğitimde temel becerileri bile kazandırmaktan uzak olduğuna dikkat çeken Ateş, "Bu durumu OECD'nin 15 yaş öğrencilerde yeni ekonomide ihtiyaç duyulan becerileri ölçen PİSA test sonuçları somut olarak gösteriyor. İleri seviyedeki öğrencilerimizin oranı matematik alanında yüzde 5, fen alanında yüzde 4 ve okuma alanında yüzde 2 oldu. Öğrencilerin büyük kısmı okuduğunu anlamıyor, problem çözemiyor. Bu göstergelerle uluslararası rekabette şansımız son derece düşük" dedi.

REFORM ÖNCESİNİN GERİSİNE DÜŞÜLDÜ

Ateş, iktidarın uygulamaya koyduğu 4+4+4 sisteminin de başarılı olmadığını vurguladı. Son açıklanan müfredat programını da eleştiren Ateş şunları dile getirdi:

"2015 yılında; 4+4+4 modeline geçiş sonrasında yapılan ilk PİSA testinde 2012 performansına kıyasla Türkiye, keskin bir gerileme yaşamış. 2012'de alınan okuma puanını 2022 yılı itibarıyla bile yakalayamamışız. Ülkemizde ideolojik yönü ağır basıp, ayakları yere basmayan reformlarla eğitimde geldiğimiz nokta içler acısı halde. 4+4+4 sisteminde okula başlayan kuşağın yüzde 17'sinin 10 yıl sonra ne eğitimine devam ettiği, ne de istihdam içinde yer aldığı görüldü. Hükümetin oldubittiye getirdiği, çağdaşlıktan uzak, değişen dünyanın ihtiyaçlarını dikkate almayan eğitim politikaları ve ekonomideki basiretsizlikle ev genci gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ekonomik krizlerle artan çocuk işçiler de cabası. Yeni reform iddiasıyla kimseyi kandırmayın, daha fazla insanın geleceğini çalmayın. Müfredatta radikal değişiklikler geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olacak. Bir an önce genç kuşağa dünya ile rekabete uygun beceriler kazandırmaya başlayın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Türker Ateş: Eğitimdeki Reformlar İçler Acısı Halde - Son Dakika

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