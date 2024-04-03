CHP Milletvekili Türker Ateş, TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepki gösterdi

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Ateş, "Aklımızla alay etmeyin. Kağıt üstünde enflasyon belirleyip ekonomiyi daha fazla uçuruma sürüklemeyin. Yerel seçim hezimetinden ders alın. Çarşı pazar yangın yerine dönmüş, TÜİK hala kalem hesaplarıyla vatandaşı yanıltabileceğini, ekonomik krizi gizleyebileceğini zannediyor" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 3,16, yıllık yüzde 68,50 seviyesinde gerçekleşti. CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi Türker Ateş, yaptığı açıklamada, ENAG'ın yıllık enflasyonu yüzde 124, iş insanlarından oluşan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yüzde 78 açıkladığına dikkat çekerek, buna karşın TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 68 olarak açıklamasına tepki gösterdi. Ateş, "Artık bu basit numaraları bırakın, ortaya çıkardığınız acı tabloyla yüzleşin. Enflasyonu gizlemeye devam ettikçe, faiz artışları üç haneli rakamlara çıksa da ne enflasyon gerçek anlamda geriler ne de döviz ve altının ateşi söndürülebilir. Sadece ücretlilerin maaşlarına verilecek enflasyona endeksli zamlar pula döner. Bu da ücretli çalışanların çok daha hızlı yoksullaşmasına neden olur. İş dünyası da ihtiyaç duyduğu kredileri ancak rüyasında görebilir. Mehmet Şimşek bir an önce kürsülerden vaat ettiği şeffaf politikaları uygulamaya geçirmelidir. İlk iş enflasyon rakamlarının gerçekçi bir biçimde açıklanmaya başlamasıdır" dedi.
"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI ENFLASYONA BİR TEK İKTİDAR İNANIYOR"
TÜİK'in hala kalem hesaplarıyla vatandaşı yanıltabileceğini sandığını söyleyen Ateş, "Çarşı pazar yangın yerine dönmüş, Yıllık enflasyonu yüzde 68,50; yıllık gıda enflasyonunu yüzde 70,41 olarak açıklamak resmen aklımızla alay etmektir. Siz hiç çarşı pazara da mı gitmiyorsunuz? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Halkın cebi yalan söylemez. TÜİK'in açıkladığı enflasyona bir tek iktidar inanıyor. Gerçek enflasyon açıklanmadıkça, faiz artışları üç haneli rakamlara çıksa dahi ne enflasyon gerçek anlamda geriler ne de döviz ve altının ateşi söndürülebilir" ifadelerini kullandı.
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