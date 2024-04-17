CHP Milletvekili: Ücretsiz toplu taşıma izdihamı yoksulluğun geldiği noktayı gösteriyor

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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, uzun bayram tatilinde İstanbul'da yaşanan ücretsiz toplu taşıma izdihamının ülkede yoksulluğun geldiği noktayı gösterdiğine dikkat çekerek, "Makyajlı TÜİK verilerine göre bile 10 aileden 6'sı tatile gidemediği gibi 10 kişiden 4'ü de kendi gençliğinde ailesinin bu konudaki imkanlarına artık sahip değil. Zamanında ailesiyle tatile çıkabilmiş vatandaş, şimdi çocuğunu ancak semt dışında gezdirebiliyor. Yoksulluk döngüsü ve yayılımını kıracak sosyal politikalara ihtiyaç var" dedi.

CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, uzun bayram tatilinde İstanbul'da yaşanan ücretsiz toplu taşıma izdihamının ülkede yoksulluğun geldiği noktayı gösterdiğini söyledi. Ateş, imkansızlık nedeniyle doğduğu kenti gezememiş liseli gencin hikayesinin TÜİK verilerine de yansıyan bireylerin ebeveynlerinden daha çok yoksunluk içinde olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu belirtti.

TÜİK'in 2023 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'nin iyimser biçimde hanelerin yüzde 60'ının evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ortaya koyduğunu ifade eden Ateş, şunları söyledi:

"TÜİK'in 2023 yılında yaptığı Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı araştırmasında 25-59 yaş grubunda olan fertlerin durumu ile kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumu karşılaştırıldı. 14 yaş civarında ailesi maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta 1 hafta tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayanların yüzde 69,1'i şu anki hanesi ile de bu masrafı karşılayamıyor. Bu masrafa o zaman ailesinin gücü yeten fertlerin ise yüzde 40,4'ü de aynı durumda, tatile çıkamıyor."

"KRİZİN FATURASI ARTARSA İNFİAL DE ARTAR"

CHP'li Ateş, "Tatil masrafını bırakın geçen yıl ankete katılan kişilerin yüzde 39,2'si iki günde bir et içeren yemek masrafını, yüzde 31,8'i beklenmedik harcamalarını, yüzde 19,5'i evin ısınma ihtiyacını karşılayamamış. 14 yaş civarında iken evinde günde en az bir kez et yenebilen fertlerin yüzde 72,4'ü şu anki hanesinde iki günde bir bu yemek masrafını karşılayabiliyor. Yüzde 27,6'sının buna da maddi gücü yetmiyor" dedi. Ateş, yoksulluk döngüsünü kıracak sosyal politikaların yetersizliği nedeniyle yoksulluğun büyük ölçüde sonraki kuşaklara aktarıldığını, artan gelir adaletsizliği içinde yeni hanelere yayıldığını belirterek, "Bu ortamda hükümetin ekonomik krizden çıkışın faturasını daha çok dar gelirliye yıkma çabası dikkat çekiyor. Sandıkta verilen mesaj alınmaz, bu hatada ısrar edilirse toplumda bozulma ve infial artar" ifadelerini kullandı.