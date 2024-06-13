CHP Milletvekili, ücretsiz tedavi edilecek yabancı sayısının artışını sordu - Son Dakika
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CHP Milletvekili, ücretsiz tedavi edilecek yabancı sayısının artışını sordu

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Türkiye'de ücretsiz tedavi edilecek yabancı sayısının neden artırıldığını ve bu tedavilerden kaç kişinin yararlandığını sordu.

13.06.2024 13:35
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Türkiye'de ücretsiz tedavi edilecek yabancı sayısının neden 4 ay içinde neden 2 binden 7 bine çıkarıldığını sordu. Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da 6 aylık süreçte muafiyetten kaç yabancı hastanın yararlandığı bilgisini istedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'de devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz tedavi edilecek yabancı hasta sayılarının neden yükseltildiği ve tedavilerden kaç kişinin yararlandığına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Pala,  ücretsiz tedavi edilecek yabancı hasta sayısının 2 bin olduğunu ve kararın 1 Aralık 2023'te alındığını vurguladı. Pala aradan geçen 4 aylık sürede ücretsiz tedavi edilecek hasta sayısının yeniden artırılarak 7 bine çıkarıldığına dikkat çekti.

Pala'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a yönelttiği sorular şöyle:

"8105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki kararın içeriğinde 4 ay içinde değişikliğe gidilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur?

8105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki kararın da muafiyet sağlanan  en fazla 2 bin yabancı hasta sayısı neden 4 ay içinde 7 bine yükseltilmiştir?

1 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki 6 aylık süreçte kararda belirtilen muafiyetten kaç yabancı uyruklu hasta yararlanmıştır?

Muafiyetten yararlanan yabancı hastaların uyruk, yaş cinsiyetlerine göre dağılımı nedir?

Muafiyetten yararlanan yabancı hastalara 6 içinde yapılan harcamaların tutarı nedir?"

Pala'nın Bakan Koca'ya yönelttiği sorular ise şöyle

"1 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki 6 aylık süreçte kararda belirtilen muafiyetten kaç yabancı uyruklu hasta yararlanmıştır?

Muafiyetten yararlanan yabancı hastaların uyruk, yaş cinsiyetlerine göre dağılımı nedir?

Muafiyetten yararlanan yabancı hastalara 6 içinde yapılan harcamaların tutarı nedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili, ücretsiz tedavi edilecek yabancı sayısının artışını sordu - Son Dakika

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