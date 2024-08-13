CHP Milletvekili, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu gündeme getirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu gündeme getirdi

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, üniversite öğrencilerinin ekonomik kriz nedeniyle kayıt yaptıramadıklarını ve barınma sorunlarını gündeme getirdi. Özkan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çeşitli sorular yöneltti.

13.08.2024 17:21
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(ANKARA) - CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, üniversiteyi kazanan öğrenciler ve ailelerinin ekonomik kriz nedeniyle kayıt yaptıramadıklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "2024-2025 akademik yılında Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim görecek öğrenci sayısı kaç kişidir? 2024-2025 akademik yılında Türkiye'deki toplam KYK yurdu ve Özel Öğrenci Yurtlarının kapasitesi kaç kişiliktir" diye sordu.

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi verdi. "Öğrenciler, üniversiteyi kazandığı halde ekonomik kriz nedeniyle gençlerimiz kayıt yaptıramamaktadır" diyen Özkan, "Üniversiteyi kazanan öğrenciler ve aileleri için şimdiden kabusa dönüştü. Bu nedenle geleceğimiz olan gençlerimizin kaliteli, düzgün, yaşanabilir bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması için gerekli girişimler yapılmalı, bir an önce çözüm üretilmelidir" dedi.

Artan ev kiraları ve özel yurt ücretlerinin astronomik rakamlara ulaşmasının dar gelirli aileleri etkilediğini belirten Özkan, "Bu nedenle geleceğimiz olan gençlerimizin kaliteli, düzgün, yaşanabilir bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması için gerekli girişimler yapılmalı ve bir an önce çözüm üretilmelidir" dedi.

Özkan, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"2024-2025 akademik yılında Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim görecek öğrenci sayısı kaç kişidir?

Kırklareli ilinde 2024-2025 akademik yılında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim görecek öğrenci sayısı kaç kişidir?

Türkiye'de ve Kırklareli'nde üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan, kayıt yaptırdığı halde kayıt donduran öğrenci sayısı kaç kişidir?

2024-2025 akademik yılında Türkiye'deki toplam KYK yurdu ve Özel Öğrenci Yurtlarının kapasitesi kaç kişiliktir?

2024-2025 akademik yılında Kırklareli ilindeki toplam KYK yurdu ve Özel Öğrenci Yurtlarının kapasitesi kaç kişiliktir? Kırklareli'nde ki KYK Yurtlarında bulunan odalar kaç kişiliktir? 1-2-3-4 ve 8'er kişilik olan oda sayısı kaçtır? Bu odaların fiyatları kaç liradır? Yemekhanesi ve internet erişimi  olmayan yurt var mıdır? Var ise bu yurtların  sayısı kaçtır?

2024-2025 akademik yılında Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim görecek öğrencilere verilecek öğrenim kredisi tutarı kaç liradır?

Türkiye'de ve Kırklareli'nde üniversite eğitimi gören yabancı öğrenci sayısı kaç kişidir? Bu öğrencilerden sınavsız kayıt yaptıran  öğrenciler var mıdır? Var ise sayıları nedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu gündeme getirdi - Son Dakika

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