CHP Milletvekili Uzun, 'Uyku Keki' adlı ürünle ilgili Bakan Yumaklı'ya soru önergesi verdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Uzun, 'Uyku Keki' adlı ürünle ilgili Bakan Yumaklı'ya soru önergesi verdi

CHP Milletvekili Uzun, \'Uyku Keki\' adlı ürünle ilgili Bakan Yumaklı\'ya soru önergesi verdi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, vatandaşların sağlığını tehdit eden 'Uyku Keki' adıyla bilinen ve içinde uyuşturucu olduğu iddia edilen ürünle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sorular yöneltti.

21.08.2024 13:35
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(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, vatandaşların sağlığını tehdit eden "Uyku keki" adıyla bilinen ve içinde uyuşturucu olduğu iddia edilen ürünle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Bu ürüne dair, herhangi bir firma ya da şahıs tarafından alınan bir izin var mıdır? Adı geçen ürünle ilgili bakanlığınıza kaç şikayet başvurusu iletilmiştir? Bu başvurular sonucu başlatılan adli ya da idari bir soruşturma var mıdır" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, vatandaşların sağlığını tehdit eden "Uyku Keki" adıyla bilinen ve içinde uyuşturucu olduğu iddia edilen ürünle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Uzun, "Meşhur keklerimizden dene, Türkiye'de ilk' sloganlarıyla sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken kekin içinde uyuşturucu olduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştır. 'Uyku keki' olarak adlandırılan bu ürünü, kullananların gözlerinde kızarma ve hatta halüsinasyon görme gibi sağlık sorunları yaşadığı ve hatta Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu konuda çok sayıda şikayette bulunulduğu, satışı yapılan ürüne dair sosyal medya hesaplarının apar topar kapatıldığı görülmüştür" dedi.

Uzun, çocukların da kolaylıkla erişebileceği bir yöntemle internet ortamı ve sosyal medya platformlarında satılan bu ürünlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Uzun, bu tarz ürünlerin imalatında, ithalatında, pazarlanmasında ve denetimlerinde büyük bir eksikliğin olduğunu vurguladı.

"Bakan Yumaklı'nın bu konuya dair kamuoyunu aydınlatmasını ve denetimleri artırmasını bekliyoruz"

'Halk zehirleniyorsa Bakanlık uyuyor demektir' diyen Uzun, Bakan Yumaklı'nın kamuoyunu aydınlatmasını ve denetimleri artırmasını beklediklerini ifade etti.

Uzun, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya yönelttiği sorular şöyle:

-Uyku keki olarak adlandırılan ve sosyal medyada rahatlıkla çocukların dahi erişim sağladığı bu ürüne dair, herhangi bir firma ya da şahıs tarafından alınan bir izin var mıdır?

-Adı geçen ürünle ilgili bakanlığınıza kaç şikayet başvurusu iletilmiştir? Bu başvurular sonucu başlatılan adli ya da idari bir soruşturma var mıdır?

-Bakanlığınızca bu ürünlere dair yapılan bir test var mıdır? Varsa ürünün içerisinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmış mıdır? Yapılmamışsa bu tarz satış yöntemi ile satış yapan ve halk sağlığını tehdit eden ürünlere dair bakanlığınız neden çalışma yapmamaktadır?

-Bu ve buna benzer ürünlerin sosyal medya platformlarında pazarlanmasına dair BTK ile birlikte yürüttüğünüz bir iş birliği var mıdır?

-Bu platformlarda rahatlıkla pazarlanan ve bakanlığınız yetkisinde bulunan ürünlerin takibi ve kontrolü nasıl yapılmaktadır?

-Bakanlığınız yetkisinde bulunan ürünlere dair son 5 yılda izinli olmasına rağmen verilen izne aykırı üretim ya da ithalat yapan kaç ürün ve firma denetim sonucunda kusurlu bulunmuş ve haklarında cezai ve yasal işlem yapılmıştır

-Bakanlığınız yetkisinde bulunan ürünlere dair son 5 yılda izinli olmadığı halde üretim yapan ve kaçak yollarla ülkemize sokulan kaç ürün, firma ya da şahıs yapılan denetimler sonucunda kusurlu bulunmuş ve haklarında cezai ve yasal işlem yapılmıştır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Uzun, 'Uyku Keki' adlı ürünle ilgili Bakan Yumaklı'ya soru önergesi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Uzun, 'Uyku Keki' adlı ürünle ilgili Bakan Yumaklı'ya soru önergesi verdi - Son Dakika
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