CHP Milletvekili Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın tasarruf açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın tasarruf açıklamasına tepki gösterdi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın araç sayısını azaltma açıklamasına tepki göstererek, tasarrufun saraydan başlaması gerektiğini belirtti. Ağbaba, ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşların mazot bulamadığına dikkat çekerek, hükümet yetkililerinin lüks araçlarla saraylarda oturmaya devam ettiğini ifade etti.

04.05.2024 18:44
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(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında araç sayının azaltıldığına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasının göstermelik olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Tasarrufa saraydan başlayacaksın" dedi.

Malatya Akçadağ ilçesinde vatandaşlarla buluşan CHP'li Veli Ağbaba tasarruf tedbirlerini değerlendirdi. Vatandaşın içerisinde olduğu ekonomik zorluklara da dikkati çeken Ağbaba, tasarrufun yapılması gerektiği noktaları işaret etti.

"Vatandaş mazot bulamadığı için tarlasını süremiyor" diyen Ağbaba, "Bunlar ise makam araçlarıyla saraylarda oturmaya devam ediyorlar" ifadesini kullandı. Ağbaba, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı korumasını ve makam arabasını azaltıyormuş vallahi günaydın, inşallah azaltır. 22 yıldan beri iktidardasınız, Cumhurbaşkanı'nın 13 tane özel uçağı var bunda tasarruf yok. Yazlık kışlık saraylar var Ahlat'ta, Marmariste saraylar var 1100 odalı saray var bunlarda tasarruf yapma. Cumhurbaşkanı'nın arkasında 300 koruma var bunlarda tasarruf yapma. Diyanet İşleri Başkanı'nın bindiği arabanın günlüğü 25 bin lira 1 emekli 2.5 aylık maaşıyla arabaya 1 gün binebiliyor. Maalesef şatafat bunların ahlakı olmuş durumda israf ahlakı olmuş durumda. Emekli 10 bin lira maaş alıyor bunlar konvoylarla gezmeye devam ediyor. Bakın ülkenin ekonomisi zor, emekli aç perişan, millet fukara, tasarrufa başlayacaksan saraydan, kamu binalarından başlayacaksın. O kiralık araçların tamamını iade edeceksin. Bunlar hala göstermelik İçişleri Bakanı korumasını azaltıyor. Mutlaka bu bakanların tasarruf etmesi lazım, Cumhurbaşkanı'nın tasarruf etmesi lazım, Meclis'in tasarruf etmesi lazım. Bir büyük araç saltanatına sahip hükümet, millet aç, millet perişan. Millet mazot bulamıyor ki tarlasını sürsün. İlaç, gübre atamıyor, bunlar makam araçlarıyla saraylarda oturmaya devam ediyorlar."

CHP Milletvekili Ağbaba, İçişleri Bakanlığı\'nın tasarruf açıklamasına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın tasarruf açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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