CHP Milletvekilleri, Yenidoğan Çetesi Nedeniyle Bakan Memişoğlu'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri, Yenidoğan Çetesi Nedeniyle Bakan Memişoğlu'na Tepki Gösterdi

CHP Milletvekilleri, Yenidoğan Çetesi Nedeniyle Bakan Memişoğlu\'na Tepki Gösterdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP milletvekilleri, bebek ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi ile ilgili tepkilerini dile getirerek Bakan Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısında bulundu.

19.11.2024 14:48  Güncelleme: 14:53
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP milletvekilleri, bebeklerin ölümüne yol açan Yenidoğan Çetesi ile ilgili Bakan Kemal Memişoğlu'na tepki gösterip, salonu terk etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere toplandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplantı öncesi komisyon üyesi milletvekilleriyle tek tek tokalaştı. Bu sırada CHP milletvekilleri, bebeklerin ölümünden sorumlu tutulan ve yargılaması başlayan Yenidoğan Çetesi ile ilgili Bakan Memişoğlu'na tepki gösterdi. Milletvekilleri, komisyon sıralarına bebek kıyafetleri ve oyuncak bebekler koyarak, Bakan Memişoğlu'na istifa çağrısı yaptı. Bakan Memişoğlu, tepkiler arasında bütçe ile ilgili sunumunu yapmaya başladı. Tepkilerin artması üzerine Komisyon Başkanı Muş, toplantıya ara verdi. Aranın ardından milletvekilleri bu kez Bakan Memişoğlu'nu, 'Sağlık Bakanı istifa' yazılı dövizlerle karşıladı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sırasında bebek patikleri ve kıyafetleri yer aldı. Tepkilerini sürdüren CHP milletvekilleri, daha sonra komisyon salonunu terk etti. Bakan Memişoğlu ise sunumuna devam etti.

HABER: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekilleri, Yenidoğan Çetesi Nedeniyle Bakan Memişoğlu'na Tepki Gösterdi - Son Dakika

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