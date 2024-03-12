CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla\'da Termik Santral Genişletmesine Karşı Çıkıyor

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayımlanan karara göre Muğla'da Limak ve IC-İÇTAŞ ortaklığına ait Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasının genişletileceğini belirterek, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı. Uzun, "Gözünü rant hırsı bürümüş bu iktidara paranın insanlardan ve doğadan daha önemli olmadığını öğreteceğiz. Dünyanın fosil yakıtlardan hızla uzaklaştığını öğreteceğiz. Muğla'nın, üç-beş yandaş şirketin arka bahçesi olmadığını öğreteceğiz. Direneceğiz, insanımızı, doğamızı, tarihimizi ve Muğla'mızı bu zihniyete teslim etmeyeceğiz. Akbelen'den elinizi çekin" ifadelerini kullandı.
CHP Muğla Milletvekili Uzun yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Acele kamulaştırma kararı"na göre, Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını hatırlattı.
Cumhur Uzun, karara tepkisini şöyle dile getirdi:
"Akbelen Ormanları çevresinde bulunan 122'si İkizköy, 68'i Çamköy sınırları içindeki, bazılarının içinde konutların da olduğu tarım arazisi parseller, maden sahası yapılmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamulaştırılmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Yıllardır yangınlar ve talanlarla karşı karşıya olan Muğla'mız yok edilmek isteniyor. Akbelen'de ormanların kesilip yok edilmesinden sonra şimdi köylünün yaşam mahalli olan içlerinde evlerinin bulunduğu, zeytinlerinin bulunduğu 190 parsel için ayrı ayrı acele el koyma kararı alındı. Akbelen'de yaşayan halkın o bölgede yaşaması kömür uğruna, fosil yakıt uğruna yok edilmekte. Bu talana dur demek istiyoruz. Muğla'da Akbelen'de yaşam alanları yok ediliyor ve insanımıza yaşam imkanı verilmiyor. Akbelen'den elinizi çekin. Akbelen'deki insanlarıyaşam alanlarını kendilerine bırakın. Akbelen'deki canlı yaşamını sona erdirmekten artık vazgeçin. Limak ve IC-İÇTAŞ ortaklığına ait Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasını genişletmek üzere atılan bu adım kabul edilebilir değildir. Yıllardır mücadele ediyoruz. Doğamızı, tarihimizi ve yaşam alanlarımızı savunuyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz. Gözünü rant hırsı bürümüş bu iktidara paranın insanlardan ve doğadan daha önemli olmadığını öğreteceğiz. Dünyanın fosil yakıtlardan hızla uzaklaştığını öğreteceğiz. Muğla'nın üç-beş yandaş şirketin arka bahçesi olmadığını öğreteceğiz. Direneceğiz, insanımızı, doğamızı, tarihimizi ve Muğla'mızı bu zihniyete teslim etmeyeceğiz."
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