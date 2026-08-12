CHP MYK Toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında önemli konuları değerlendiriyor.
(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, ihraçlar ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a yönelik değerlendirmelerde bulunulacak.
Öte yandan, MYK'da ihraçlar ve il örgütlerine ilişkin atamaların gündeme gelmesi bekleniyor.
Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
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